Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : supporters.

İşçi önceliği


12 Mart 2026 18:53
İşçi önceliği

Ben daha önce kamuda çalışırken istifa edip ayrılmıştım ben yararlanabiliyor muyum öncelik hakkından ve işkura nasıl bir belge götürmek gerekiyor ne yazması lazım bilgisi olan var mı


metin48484848
Aday Memur
12 Mart 2026 19:47

sgk hizmet dökümünü götürmelisin, öncelikli oluyorsun ama kimse işe almıyor

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kamuda sürekli işçi olarak çalışırken isten ayrılanlar öncelik hakkı696 KHK'da tayin yasağı AYM kararıyla kaldırıldıİşçi önceliği

Sözlük

Hazreti Muhammed 2 Bu dünyayı özetleyen en sahici cümle 6 günün filmi 1

Son Haberler

Gıda sahtekarları listesi güncellendi: Aralarında belediye de var!Elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin davada 11 sanığa tahliyeAlkollü hemşire direksiyon başında can aldıBakan Göktaş'tan BM'de 'İsrail' protestosu: Salonu terk etti!Yaşlı çiftin evlerinde çıkan yangında ölmesiyle ilgili 6 gözaltı

Editörün Seçimi

Suça sürüklenen çocuklar sorunu.İstanbul'da katledilen öğretmenŞubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk Edildi