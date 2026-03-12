Hakim ve Savcılara 70.000 ? Seyyane Zam Yapılacak İddiası

Adliyeden genelde kulis haberler alan son.tv haber sitesinin iddiasına göre hakim ve savcılara seyyanen 70.000 zam yapılacakmış. Daha bir kaç oy önce kendilerine özel şekilde seyyanen zam yapılan hakim ve savcılara tekrardan yapılacağı iddia edilen bu zam da neyin nesi? Dalga mı geçiyorsunuz siz? Tüm memurlar bu konuya tepki göstermek zorundadır. Kamuda ayrıcalıklı bir kesim oluşturma kimsenin haddi de hakkı da değildir.

