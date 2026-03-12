Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Hakim ve Savcılara 70.000 ? Seyyane Zam Yapılacak İddiası


12 Mart 2026 18:55
Hakim ve Savcılara 70.000 ? Seyyane Zam Yapılacak İddiası
Adliyeden genelde kulis haberler alan son.tv haber sitesinin iddiasına göre hakim ve savcılara seyyanen 70.000 zam yapılacakmış. Daha bir kaç oy önce kendilerine özel şekilde seyyanen zam yapılan hakim ve savcılara tekrardan yapılacağı iddia edilen bu zam da neyin nesi? Dalga mı geçiyorsunuz siz? Tüm memurlar bu konuya tepki göstermek zorundadır. Kamuda ayrıcalıklı bir kesim oluşturma kimsenin haddi de hakkı da değildir.

benjamin176
Memur
12 Mart 2026 20:12

Yeni başlayanı ancak 70 bin tl, yani burada ifade edilen iyileştirme kadar maaş alan müfettiş, uzman ve denetmenlere yapılacak olan iyileştirme, "tekil zam olmaz" tepkileriyle iptal edilmişti. Bu iptal işine giden yolda en çok ses çıkaranlardan biri de yargı camiasıydı. Şimdi hakim savcılara yapılacak olan bu tekil zamma da tüm kamu görevlileri karşı çıkmalı. Yapılacaksa herkese zam yapılsın, yoksa kimseye yapılmasın !

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

3600 Ek Gösterge Bekleyen 500 Bin Kişiye Selam OlsunSGK - İŞKUR 2026 PromosyonEğitim Bir-Sen'in Açıklaması.Ramazan Bayramı Tatili2026 Mart EnflasyonuWhatsApp kullanmayın, kullandırtmayın.2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımGih Uzmanları Maaş İyileştirmesi2026 Temmuz Memur Zammıİcra Hakkında Bilgi Talebi

Sözlük

günün filmi 1 Bu dünyayı özetleyen en sahici cümle 6 Hazreti Muhammed 2

Son Haberler

Gıda sahtekarları listesi güncellendi: Aralarında belediye de var!Elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin davada 11 sanığa tahliyeAlkollü hemşire direksiyon başında can aldıBakan Göktaş'tan BM'de 'İsrail' protestosu: Salonu terk etti!Yaşlı çiftin evlerinde çıkan yangında ölmesiyle ilgili 6 gözaltı

Editörün Seçimi

Suça sürüklenen çocuklar sorunu.İstanbul'da katledilen öğretmenŞubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk Edildi