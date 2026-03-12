Gündem \ Spor
Isparta 32 Spor


12 Mart 2026 20:22
Isparta 32 Spor

Isparta 32 Spor, Türkiye?nin Isparta ilini temsil eden profesyonel bir futbol kulübüdür.

TEMEL BİLGİLER

Kuruluş: 1967

Şehir: Isparta

Stadyum: Isparta Atatürk Stadyumu (yaklaşık 10.000 kapasite)

Renkler: Pembe ? Yeşil

Lig: TFF 2. Lig (Kırmızı Grup)

Son Dönem Performansı:

2025?2026 sezonunun ilk yarısını 29 puanla 7. sırada tamamladı.

İlk yarıda:

8 galibiyet

5 beraberlik

4 mağlubiyet

32 gol attı, 18 gol yedi.

KISA TARİH

Uzun yıllar amatör liglerde oynadı.

Bölgesel Amatör Lig?den yükselerek profesyonel liglere çıktı.

Son yıllarda TFF 2. Lig?de kalıcı olmaya çalışan Anadolu kulüplerinden biridir.


Zerengökçe
Aday Memur
12 Mart 2026 20:24

Mitişşş:)


gül-feşan
Editor
12 Mart 2026 20:29

Zeren :)

Isparta 32 Spor, spor forumuna çok yakıştı :)

Zerengökçe, 2 saat önce

Mitişşş:)


Zerengökçe
Aday Memur
12 Mart 2026 20:31

Renkleri de mitiş :)


gül-feşan
Editor
12 Mart 2026 20:44

Pembiş :)


Zerengökçe
Aday Memur
12 Mart 2026 20:52

Maşallah gümbür gümbür geliyor Isparta 32 spor.

Böyle giderse samsunsporla kapışır ben diyim :)


gül-feşan
Editor
12 Mart 2026 20:54

Bekle bizi Samsun Spor, geliyoruz güllerin içinden :)

İyi olan kazansın :)


Zerengökçe
Aday Memur
12 Mart 2026 20:56

Ne kadar da yürekli spor :) bekliyoruz kılıç kalkan, pardon top kuşandık:)


gül-feşan
Editor
12 Mart 2026 20:59

Güllerimizle geliyoruz, diken pardon gül fırlatcaz :)

Samsunspor sonrası yurt dışına açılcaz :)


Zerengökçe
Aday Memur
12 Mart 2026 21:08

Bu hikâyeyi diğer başlıkta gördüm haramiler gibi mi herkesi yenip açılacaksınız, sizi gidi minnoşlar hayallerinizi seveyim sizin :)


gül-feşan
Editor
12 Mart 2026 21:17

Vizyonumuz geniş kitlelere hitap ediyor :)

Bursaspor otursun kestane şekeri yesin , Samsunspor karadenizi izlesin :)

Isparta 32 Spor; Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih, Manchester United ve Liverpool'la futbol oynasın :)

Zerengökçe
Aday Memur
12 Mart 2026 21:21

Büyük düşünmek lazım tabi sizi gidi pıtırcıklar.

Ah o samsunspor karadeniz manzarasını bir izlesen kopamazsın hey gidim.

Keşke kestane şekeri olsa da yesek güller hemencik soluveriyor ayol.

Başarılar dilerim pıtırcıklara :)

gül-feşan
Editor
12 Mart 2026 21:31

Hele hele minnoş şarkısını sana armağan ediyorum Samsunspor :)

En son kesatene şekerini dün yedim şansına küs Samsunspor :)

Size de başarılar Karadeniz'in asi ruhu Samsunspor :)

