Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

İl Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurulu


12 Mart 2026 21:32
İl Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurulu

Merhaba,

Müffettiş tarafından Meslekten çıkarma cezası istendi, İl Disiplin kuruluna sözlü savunmaya girdim 24 ay kademe durdurulası istenildi. Bu bilinen konuların dışında bir soruşturma

1-Şimdi ben YDK ya kesin sevk edilecek miyim Çıkarma cezasının bir altını istedi il kurulu

2- YDK ya sevk edilirse dosyam ceza ne olabilir?


Srkan112
Şube Müdürü
12 Mart 2026 21:47
Sevk edilmzsin. İl kurulu cezanı vermiş işte. Başka ceza veren olmaz. Müfettiş ceza veremez yetkisi yok, sadece şu ceza verilmesi önerilir der kurul ister o cezayı verir ister farklı cezayı verir suça göre. Yani kısacası artık cezanı almışsın başka birşey olmaz

Corking100
Aday Memur
12 Mart 2026 21:51
Konu kapanmış.

Blt34
12 Mart 2026 21:54

Teşekkürler bende bu şekilde bazı yerlerden bilgi almıştım ancak emniyet tarafından ulaştığım bilgide yinede YDK ya dosyamın gönderileceğini söylüyorlar benimde kafam karıştı, eğer il kurulu ihraç istese YDK sevk olurdum bunun dışında sevk etmemeleri gerekir diye düşünüyorum

Srkan112, 15 dk. önce
Sevk edilmzsin. İl kurulu cezanı vermiş işte. Başka ceza veren olmaz. Müfettiş ceza veremez yetkisi yok, sadece şu ceza verilmesi önerilir der kurul ister o cezayı verir ister farklı cezayı verir suça göre. Yani kısacası artık cezanı almışsın başka birşey olmaz

Corking100
Aday Memur
12 Mart 2026 22:01
Aynen...
Blt34, 8 dk. önce

Teşekkürler bende bu şekilde bazı yerlerden bilgi almıştım ancak emniyet tarafından ulaştığım bilgide yinede YDK ya dosyamın gönderileceğini söylüyorlar benimde kafam karıştı, eğer il kurulu ihraç istese YDK sevk olurdum bunun dışında sevk etmemeleri gerekir diye düşünüyorum


Blt34
12 Mart 2026 22:01

Teşekkür ederim

Corking100, 11 dk. önce
Konu kapanmış.
Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

Nooldu bizim maaş eşitlemeleriMobbingi nereye nasıl nereye bildireceğizİcralık polislerDeprem bölgesine tayinPolsan krediHerkes doğuda ipka peşindeEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerYapay zeka ve PolnetOparasyon parası2026 Doğu'dan Batı'ya Dönüş. ( Bilgi Paylaşımı )

Sözlük

Hazreti Muhammed 2 Bu dünyayı özetleyen en sahici cümle 6 günün filmi 1

Son Haberler

Bakan Gürlek: 10 yılı doldurmayan hakim, ticaret mahkemesi başkanı olamayacakTÜİK 2025 verilerini açıkladı: İşte Türkiye'nin en yaşlı illeriAkran dehşeti: 'Neden bakıyorsun' deyip 15 yaşındaki gencin burnunu kırdılar7 ilde ihaleye fesat karıştırma operasyonu: 20'si kamu görevlisi 23 gözaltıBakan Işıkhan: Çalışma hayatında sessiz bir devrim gerçekleştirdik

Editörün Seçimi

Suça sürüklenen çocuklar sorunu.İstanbul'da katledilen öğretmenŞubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk Edildi