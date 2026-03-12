Tayin ve promosyon ile ilgili

Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
12 Mart 2026 21:33
https://akyurt.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2024_11/22135726_bankapromosyonsartnamesi.pdf

Tayinim çıktı. Haliyle işlerim bittikten sonra gittim ilçe mem e ve dilekçe verdim banka promosyonunu istiyorum diye. Bana eski anlaşmalı bankanızın promosyonunu iade etmemi ancak öyle alabileceğimi söylediler. Anlaşma böyleymiş .Neyse geldim baktım madde 15 te aynen yazıyor. Bu yasal mı? Bunu nereye şikayet edebilirim ? Memurun aleyhine olacak bir durumu nasıl anlaşmaya eklemişler anlamdım. Bankarlar ayrı ve ikisi de özel ,.size ne önceki bankadan.

