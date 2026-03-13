Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Çorum 2026 Atama


13 Mart 2026 01:19
Çorum 2026 Atama
çorum ilçelerde lojman durumu var mı sadece merkez de mi lojman bilgisi olan arkadaşlar varsa çok güzel olur

Çok Yazılan Konular

Mobbingi nereye nasıl nereye bildireceğizNooldu bizim maaş eşitlemeleriİcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİl Disiplin ve Yüksek Disiplin KuruluEş Durumu Atama (ACİL YARDIM)D dilimi Personel daire itiraz etti2026 Doğu'dan Batı'ya Dönüş. ( Bilgi Paylaşımı )2026 ramazan bayramı trafik ödülüYapay zeka ve Polnet

Sözlük

günün filmi 1 Hazreti Muhammed 2 Bu dünyayı özetleyen en sahici cümle 6

Son Haberler

Belediyeler Personel İhtiyaçlarını Sadece Kendi Şirketleri Üzerinde Yapabilirler13 Mart 2026'dan önemli gündem başlıklarıZekat İyileştirirBalçık içindeki hayvan görüntüsüne Bakanlığı harekete geçirdiDMM, 'THY'nin kamu bütçesinden yararlandığı' iddialarını yalanladı

Editörün Seçimi

Suça sürüklenen çocuklar sorunu.İstanbul'da katledilen öğretmenŞubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk Edildi