Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Bayram Tatili


13 Mart 2026 08:57
Bayram Tatili
Bayram Tatili 9 gün olmalıdır. Bu hak sadece öğretmenlere verilmemelidir. Diğer memurlar üvey evlat muamelesi görmemelidir.

tarih-1903
Şube Müdürü
13 Mart 2026 09:10

öğretmenler bayram tatili yapmıyor.onun adı ara tatil


fakir.adam
Şube Müdürü
13 Mart 2026 10:03

hükümed: tmm.

Toplam 2 mesaj

