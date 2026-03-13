Yeni Bakanın ilk İcraat: Hakim/savcılara 70bin TL Seyyanen Zam

hükümete yakınlığıyla bilinen Son TV haberine göre hakim ve savcılara 70bin TL seyyanen zamda son aşamaya gelinmiş.

Daha önce 200bin adalet bakanlığı personeli için özlük hakları iyileştirmesi sorusuna "Mehmet Şimşek'in politikalarına aykırı, şu an öyle bir bütçe söz konusu değil, düzenleme yapılırsa bakarız" demişti.:

-Son 7 yılda 4 defa seyyanen zam alan 27 bin Hakim ve Savcıya 70bin TL seyyanen zammın hazineye etkisi: 2 milyar TL

-Son 20 yıldır kuruş dahi iyileştirme almayan 200bin bakanlık personeline 10bin TL seyyanen zammın hazineye etkisi: 2 milyar TL

Takdir sizlerin sayın meslektaşlarım.