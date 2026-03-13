Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Yeni Bakanın ilk İcraat: Hakim/savcılara 70bin TL Seyyanen Zam


13 Mart 2026 09:03
Yeni Bakanın ilk İcraat: Hakim/savcılara 70bin TL Seyyanen Zam

hükümete yakınlığıyla bilinen Son TV haberine göre hakim ve savcılara 70bin TL seyyanen zamda son aşamaya gelinmiş.

Daha önce 200bin adalet bakanlığı personeli için özlük hakları iyileştirmesi sorusuna "Mehmet Şimşek'in politikalarına aykırı, şu an öyle bir bütçe söz konusu değil, düzenleme yapılırsa bakarız" demişti.:

-Son 7 yılda 4 defa seyyanen zam alan 27 bin Hakim ve Savcıya 70bin TL seyyanen zammın hazineye etkisi: 2 milyar TL

-Son 20 yıldır kuruş dahi iyileştirme almayan 200bin bakanlık personeline 10bin TL seyyanen zammın hazineye etkisi: 2 milyar TL

Takdir sizlerin sayın meslektaşlarım.


ahmetzeki
Şube Müdürü
13 Mart 2026 09:33

yeni ne bekliyorsunuz arkadaşlar Türkiye burası hiç şaşırtmıyor yapılanlar


Diesel06
Aday Memur
13 Mart 2026 09:35

Üye olduğunuz Sendikanız size hediye ayna ,tarak falan verir alır gönlünüzü takmayın bu kadar:)


ÇOTANAK
Başbakan Müsteşarı
13 Mart 2026 09:40

Valizi neden söylemiyorsunuz, yoksa valizci tanıdığınız mı var :))

Ben bunca yapılanlara rağmen, sendikalara üye olanlardaki kafayı anlamıyorum. Sendikaya üye olanlardaki temel motivasyonu anlamaya çalıştım ama başarılı olamadım. Mesala bir kişi valiz için sendikaya neden üye olur ? Bu bir de yazı işleri müdürü :)

Diesel06, 1 saat önce

Üye olduğunuz Sendikanız size hediye ayna ,tarak falan verir alır gönlünüzü takmayın bu kadar:)

