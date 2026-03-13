6 Haziran Ceza İnfaz Çalışanları günü İptal mi?

başkan kutlama yapılsa ne yapılmasa ne şahsen gün, kutlama, vs istemiyorum ben sadece maaşıma zam istiyorum görev yaparken karşılaştığım zorluğun karşısında kaliteli bir hayat yaşamak istiyorum bu da zam ile olur

başkan kutlama yapılsa ne yapılmasa ne şahsen gün, kutlama, vs istemiyorum ben sadece maaşıma zam istiyorum görev yaparken karşılaştığım zorluğun karşısında kaliteli bir hayat yaşamak istiyorum bu da zam ile olur