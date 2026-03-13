Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

6 Haziran Ceza İnfaz Çalışanları günü İptal mi?


13 Mart 2026 10:24
6 Haziran Ceza İnfaz Çalışanları günü İptal mi?

Bugün 6 Haziran Ceza İnfaz Çalışanları gününün iptal olduğuna dair durum aldık. Yeni bakanımızın eski çalışmaları iptal ettiği o gün için bir kutlama yapılmayacağı yönünde söylentiler var. acaba bilgisi olan var mı? yoksa spekülasyon mu


meemur42
Aday Memur
13 Mart 2026 10:34
başkan kutlama yapılsa ne yapılmasa ne şahsen gün, kutlama, vs istemiyorum ben sadece maaşıma zam istiyorum görev yaparken karşılaştığım zorluğun karşısında kaliteli bir hayat yaşamak istiyorum bu da zam ile olur
