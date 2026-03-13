Özel sektör ve devlet arasında kalmak...

34 yaşındayım, iyi bir üniversiteden inşaat mühendisi olarak mezun oldum. 2018'de projeciliğe başladım. Küçük firmalarda çalıştım. Ortam,yol,maaş,insanlar tatmin etmedi. Bu sürede 5 tane iş değiştirdim. Hep sorunlar çıktı asla tam anlamıyla yaptığım işi sevemedim. Son olarak 6 aydır kurumsal bir firmada çalışıyorum. Burda da iş yoğunluğu ve 3 ayda bir maaş alma sorunu yaşıyorum. Hala ocak maaşımı almadım mesela. Hem maaş alamayıp hem bu kadar iş beklenmesi motivasyonumu mahvediyor. 8.00-18.00 çalışıyorum.

1 aralıktan itibaren kpss çalışmaya başladım. Ofiste boş kaldıkça ders videosu izledim, öğle aralarında test çözdüm. Evde de halim kalırsa hafta içi 3-5 test çözdüm, hafta sonu biraz daha fazla çalıştım. Matematik ve türkçeyi bitirdim. Çıkmış soruları çözüp eksiklerimi gördüm. Tarih ve coğrafyayı da yarıladım. Hedefim en geç haziranda eksik konularımı da tamamlayıp deneme çözerek genel tekrar videoları izlemek.

Şimdilik azmim yüksek çünkü hobi olarak da çalışıyor gibi hissediyorum. Beklentiye girmemeye çalışıyorum.

Gelelim sizinle dertleşmek isteme amacıma. Bazen iş yerinde çok bunaldığımda acaba istifa etsem ders mi çalışsam diyorum. Bu yoğunluğa rağmen şimdiye kadar iyi götürdüm bir de boş olsam daha iyi çalışırım diyorum. Öte yandan da alanımda Ankara'ya atanmak için iyinin de iyisi olmam gerektiğini biliyorum. Bu büyük bir risk. Bu sınav temeli olup da biraz çalışanların kazanacağı bir sınav değil çalışma temposunu hiç değiştirmeyenlerin başaracağı bir sınav. Özel sektörde devletteki mühendis maaşına göre 1.5 kat fazla alıyorum ama bu mobbinge, bu çalışma saatlerine değmediğini düşünüyorum. Mesai ücreti verilmemesine rağmen hafta sonu veya akşam da çalışmam bekleniyor. Özellikle işler birikip de ofiste ders çalışamadığımda iyice stres oluyorum.

Okuduğunuz için teşekkür ederim, tavsiyelerinize açığım :)