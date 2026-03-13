Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

Komisyon Personeli Refakatçi Raporu


13 Mart 2026 12:33
Komisyon Personeli Refakatçi Raporu

Merhaba komisyon personeli olarak Cte çalışıyorum babamdan dolayı refakatçi raporu aldım fakat hastane isim yazmadı. Komisyona gönderdim ve komisyon refakatçi isim yazmıyor diye ret etti. Sonra durum vs anlattım fakat hastaneden taburcu olunca gel başla dedi. Babam rahatsız olduğundan dolayı hastaneden yatmadan rapor aldım ben ve 90 gün bu durumda karşılaşan varmı??. Zaten yanımda evde vs bakmam için aldım

Çok Yazılan Konular

Eğitim Zulmü Ne Zaman Bitecek?Hakimimi HSK'ya Şikayet Ettim, Sonuç Alır Mıyım?Kurumlar Arası Geçiş Rehberi (Tecrübe İçerir)Size Çok Garip Bir Sorum OlacakYeni Bakanın ilk İcraat: Hakim/savcılara 70bin TL Seyyanen ZamYeni Yazı İşleri MüdürleriZabıt katipliğinden koruma ve güvenliğe geçişKurumlar Arası Nakil Ve Tayin2026 Yılı Havuz TayinleriSağlık kurulu raporu

Sözlük

Hazreti Muhammed 2 zılbıt otu 1 bir renk olsan,ne olurdun 1 günün filmi 2 Bu dünyayı özetleyen en sahici cümle 7

Son Haberler

Türkiye'de geçen yıl 750 bin kişiye glokom tanısı konulduYükseköğretimde 15 bini aşkın sosyal sorumluluk projesi yapıldıMSB: İran'dan ateşlenen mühimmat imha edildiBakan Kurum: Dünyada hiçbir ülkenin geride bırakılmadığı bir COP süreci yürütmek istiyoruzYargıtay'a 8 yeni üye seçildi

Editörün Seçimi

Suça sürüklenen çocuklar sorunu.İstanbul'da katledilen öğretmenŞubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk Edildi