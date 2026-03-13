Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Genel Atama döneminde değerlendirilecektir cevabı?


13 Mart 2026 12:46
Genel Atama döneminde değerlendirilecektir cevabı?

Mazeret dilekçesi verdik Genel atama döneminde değerlendirilecektir yazıyor olumlu mu olumsuz mu anlamı içeriyordu?


bilmem1400
Şube Müdürü
13 Mart 2026 13:13

Klasik cevap bu. Ne olumlu ne de olumsuz olarak anlaşılır.

Toplam 1 mesaj

