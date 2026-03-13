Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
13 Mart 2026 14:17
Ders programını MEB hazırlayacak

Gelecek sene pilot okul seçilen okulumuzun ders programını MEB hazırlayacak.Resmi yazı bugün geldi.Böyle bir uygulamanın amacı ne olabilir sizce?


rocketrols
Aday Memur
13 Mart 2026 14:24
bakın lütfen savunduğumu düşünmeyin bu kararları ama MEB böyle savunuyor diye biliyorum. bir kere nöbet gününü en az dersi olan gününe mümkünse hiç dersi olmadığı gününe yazılmasıni istiyor MEB . ama gerçekten mudurlerimizden Allah 1000 kere razı olsun ki onlar öğretmenlerin iş performansı artsın diye böyle öğretmene zorluk çıkartacak uygulamayı insiyatif alarak reddediyor . bunun dışında bildiğim kadarıyla matematik , fen gibi derslerin sabah olmasını beden , müzik , resim gibi çocukları daha çok rahatlatıcı derslerin son saatlerde olmasını istiyor MEB ama okullarda bunu pek dikkat edilmediğini düşünüyorum. bununla ilgili yapılmasını istiyor. birde bu tahminim sebep olarak bence okullarda ki değişkenlik ten dolayı MEB bunu ele almak istiyor . çünkü tamamen müdürler ders programını nasıl isterse öyle hazırlıyor gibi oluyor . sizlerde bilirsiniz 21 saat ders alan bir bransci bir okulda dalga geçilir gibi 5 güne yayılıyor , bir okulda 4 gün gidiyor , bir okul diyor ki hocam 2 günün boşalttım sen 3 gün gel. bu tarz pozitif ayrımcılığın kalkması içinde diyerek biliyorum.

m.r_f
Genel Müdür
13 Mart 2026 14:39

Amaçları basit; özellikle öğretmen kayıran müdürlerin elinden bu gücü almak, öğretmenlerin boş gün ayarlamalarının ve buna bağlı blok ders gibi uygulamaların önüne geçmek. Başarılı olunursa güzel bir uygulama olacağını düşünüyorum.


alparslan...
Müsteşar Yardımcısı
13 Mart 2026 14:40

İnşallah müdürlerin yaptığı programları arar hale gelmez arkadaşlar.


bahçesaray
Şef
13 Mart 2026 15:47
programı meb yapmayacak, okul idaresi gerekli bilgileri giydikten ya da sistem çektikten sonra modül programı hazırlayacak, daha doğrusu ücretli program ne yapıyorsa aynısını yapacak amaç ücretli programlara karlı, ücretsiz olarak kullanmak meb in okul programına müdahalesi yok
