Ders programını MEB hazırlayacak

bakın lütfen savunduğumu düşünmeyin bu kararları ama MEB böyle savunuyor diye biliyorum. bir kere nöbet gününü en az dersi olan gününe mümkünse hiç dersi olmadığı gününe yazılmasıni istiyor MEB . ama gerçekten mudurlerimizden Allah 1000 kere razı olsun ki onlar öğretmenlerin iş performansı artsın diye böyle öğretmene zorluk çıkartacak uygulamayı insiyatif alarak reddediyor . bunun dışında bildiğim kadarıyla matematik , fen gibi derslerin sabah olmasını beden , müzik , resim gibi çocukları daha çok rahatlatıcı derslerin son saatlerde olmasını istiyor MEB ama okullarda bunu pek dikkat edilmediğini düşünüyorum. bununla ilgili yapılmasını istiyor. birde bu tahminim sebep olarak bence okullarda ki değişkenlik ten dolayı MEB bunu ele almak istiyor . çünkü tamamen müdürler ders programını nasıl isterse öyle hazırlıyor gibi oluyor . sizlerde bilirsiniz 21 saat ders alan bir bransci bir okulda dalga geçilir gibi 5 güne yayılıyor , bir okulda 4 gün gidiyor , bir okul diyor ki hocam 2 günün boşalttım sen 3 gün gel. bu tarz pozitif ayrımcılığın kalkması içinde diyerek biliyorum.

