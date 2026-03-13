MESEM Koordinatörlüğünde Karekod Uygulaması

Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
13 Mart 2026 14:46
Sn. Hocalarım merhaba. Müdürümüz Bakanlığın okul müdürleriyle yaptığı toplantıda, yakın zaman içerisinde MESEM ve MESEM bulunan Meslek Liselerine bir resmi yazı geleceğini, bu yazıya göre işletmelerdeki usta öğreticilere ve koordinatör öğretmenlere MEB in karekod uygulamasının kurulacağını, bu karekod uygulamasının konum bazlı çalışacağını, yani işletmeye gitmeden aktif olmayacağını böylece kurulan bu sistemin öğrencileri, usta öğreticileri ve koordinatör öğretmenleri yerinde takip edeceğini söyledi. Bu uygulama hakkında sizinde bir duyumunuz var mı? Siz nasıl karşıladınız?

