3+1 kadroya geçiş

Sağlık teknikeriyim kadroya geçtikten sonra maaşımın artık 2 bin civarı eksik yatacağı söylendi mutemet tarafından.Kadroya yeni geçen arkadaşlar ya da bu konuda bilgisi olan var mı?

