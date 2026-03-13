Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

memur kadrosundan vhki geçiş süreci


13 Mart 2026 14:51
memur kadrosundan vhki geçiş süreci

bu ay sözleşmeli büro personelinden memur kadrosuna geçişim tamamlanıyor sonrasında vhki kadrosuna geçmem için izlemem gereken yol nedir üniversitede bilgisayar dersi almıştım kurumuma dilekçe mi vermem gerekiyor ve bu süreç ne kadar sürer maaşa bir etkisi olur mu

Çok Yazılan Konular

PTT personeli istifasından sonra başka bir kuruma 4/B'li beklemeden atanabilir mi?Kadrolu Memurluktan Sözleşmeliye GeçişSözleşmeli Personel in Kariyer kapısı üzerinden hak kazandığı atama için kayıt olmaya gitmezse ne ol4b Eski Kuruma DönüşSözleşmeli Personel Evrak Teslim Etmezse Bir Yıl İşe Girememe Cezası Olur Mu?657 den sözleşmeliye geçiş 2024 kpss puanı

Sözlük

bir renk olsan,ne olurdun 2 Bu dünyayı özetleyen en sahici cümle 7 nefis yemek tarifleri 1 galatasaray 3 sene avantadan şampiyon oldu 1 Fb nin puan silinmesinin ihtimalinin olması 1 Hazreti Muhammed 4 Galatasaray 1 APP plaka 1 Şampiyon atı kavurma yapmak 1 zılbıt otu 2

Son Haberler

Akaryakıta bir zam daha geliyor: Eşel Mobil devre dışı kalacak!7 ilde düzenlenen ihale yolsuzluğu operasyonunda 3 tutuklamaKonut satışlarında şubat bereketi: 124 bin barajı aşıldıBakan Memişoğlu: Sağlıklı Türkiye Yüzyılı hedefleri için gece gündüz çalışıyoruzCem Uzan 68 milyar dolarlık davayı kaybetti

Editörün Seçimi

Suça sürüklenen çocuklar sorunu.İstanbul'da katledilen öğretmenŞubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk Edildi