Puan sistemi ve branş adaletsizliği


13 Mart 2026 15:54
Branşı olanlar gidecekleri illere gidiyorlar, genel hizmet puanı olanlar ise kalan kötü illere dağılıyor adalet bunun neresinde? Bu sene atamalar yine branş- genel hizmet olarak mi olur sizce?

