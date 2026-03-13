Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Dilekçe Verdik.


13 Mart 2026 16:54
Dilekçe Verdik.
alt bölge tayini için Van'dan; Ankara'ya tayin dilekçesi verdik. Eşim 1.5 senedir fiili hizmeti olan diş tabibi. Bakanlıktaki personel birimine ulaştım. Dilekçenin kendilerine ulaştığını Nisan'ın 2. haftasında komisyonun toplanacağının bilgisi verildi ancak tayinin red edilebileceğini çünkü Ankara'nın Van'ın alt bölgesi olmadığı yönünde bir beyanda bulunuldu. Bu hususta bilgi verebilecek var mı? Mart Nisan bölge listesine baktığımda 6. bölge olan Van'ın; D ve E bölgelerinde Ankara ismen yer almıyor gibi görünüyor ama bu nedenle dilekçe red edilir mi?

lDeimosl
Müsteşar Yardımcısı
13 Mart 2026 17:54

Ankara 1D Van 6A. Yönetmeliğe göre A ve B hizmet grubu illerden D ve E hizmet grubu illere komisyon uygun görürse atama yapılabilir.


Efranoz
Aday Memur
13 Mart 2026 17:55
Desenize atama birimindeki memurlardan dahi çekeceğimiz var. (:
