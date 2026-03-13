İlçe mem'e görevlendirme nasıl istenir?

Öğretmenik yapamıyorsan memurluk da çok kolay değil toplumda çok bilinen bir yanlış bir durum bu. Başlarsın gelir bir şube müdürü seni azarlar zoruna gider milli eğitimlerde şef şube müdürünü ilçe mem müdürü var çok stresli. Sana tavsiyem köy okulunda öğretmenlik yap.

Yine soruna cevap vereyim okul müdürünle konuş senin yetersiz öğretmen olduğun konusunda bir tutanak tutup ilçe milli eğitime göndersin daha sonra müfettiş gelir müfettişe söylersin öğretmenlik yapamıyorum şeklinde. Önce açığa alınırsın müfettiş raporu sonrası geri hizmete alınırsın ilçe memde memur olur hizmetli olabilir boş bir kadroya müracaat edersin. Yalnız riskli bir işlem yetersiz öğretmen olup müfettiş meslekten çıkarılmanı da teklif edebilir