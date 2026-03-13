İlçe mem'e görevlendirme nasıl istenir?


13 Mart 2026 17:36
İlçe mem'e görevlendirme nasıl istenir?

İyi forumlar,

Çalıştığım alanda artık okulda devam etmek istemiyorum. Zar zor atandım, istifa edip memurluğumu yakmak da istemiyorum. Yol arıyorum. İlçeye görevlendirme memur olmak için ne yapmam gerekir? Nereden başlamalıyım? Bir arkadaşım ilçe mem de memurluk çok ağır dedi bana, bu herkese göre değişir ama ben işten kaçan biri değilim. Okulda, öğrenci ve velilerle çalışmak istemiyorum. Kağıt işi yapmak, evrak işleri ile ilgilenmek amacım. Eğer orada da üretkenlik, sorun çözme mevzusu olacaksa, insiyatif gerektiren şeyler olacaksa oraya da gitmeyeyim.


Braweheart01
Genel Müdür
13 Mart 2026 17:49

Öğretmenik yapamıyorsan memurluk da çok kolay değil toplumda çok bilinen bir yanlış bir durum bu. Başlarsın gelir bir şube müdürü seni azarlar zoruna gider milli eğitimlerde şef şube müdürünü ilçe mem müdürü var çok stresli. Sana tavsiyem köy okulunda öğretmenlik yap.

Yine soruna cevap vereyim okul müdürünle konuş senin yetersiz öğretmen olduğun konusunda bir tutanak tutup ilçe milli eğitime göndersin daha sonra müfettiş gelir müfettişe söylersin öğretmenlik yapamıyorum şeklinde. Önce açığa alınırsın müfettiş raporu sonrası geri hizmete alınırsın ilçe memde memur olur hizmetli olabilir boş bir kadroya müracaat edersin. Yalnız riskli bir işlem yetersiz öğretmen olup müfettiş meslekten çıkarılmanı da teklif edebilir


yorumokuyan
Aday Memur
13 Mart 2026 17:57

açık cevabınız için teşekkürler.

Braweheart01, 1 saat önce

Öğretmenik yapamıyorsan memurluk da çok kolay değil toplumda çok bilinen bir yanlış bir durum bu. Başlarsın gelir bir şube müdürü seni azarlar zoruna gider milli eğitimlerde şef şube müdürünü ilçe mem müdürü var çok stresli. Sana tavsiyem köy okulunda öğretmenlik yap.

Yine soruna cevap vereyim okul müdürünle konuş senin yetersiz öğretmen olduğun konusunda bir tutanak tutup ilçe milli eğitime göndersin daha sonra müfettiş gelir müfettişe söylersin öğretmenlik yapamıyorum şeklinde. Önce açığa alınırsın müfettiş raporu sonrası geri hizmete alınırsın ilçe memde memur olur hizmetli olabilir boş bir kadroya müracaat edersin. Yalnız riskli bir işlem yetersiz öğretmen olup müfettiş meslekten çıkarılmanı da teklif edebilir

Çok Yazılan Konular

Meb akademi değerlendirme sonuçlarıTayin ve promosyon ile ilgiliEk ders ücretlerinin sürekli geç yatması.25 yılı dolduran öğretmen emekli olabilmelidir.Tek maaşla geçinmek.180 iş günüÖğretmen adaylarına akademi zulmü ve zorbalığı....İstanbul'da katledilen öğretmenDers programını MEB hazırlayacakProje okul sayısı azalıyor

Son Haberler

Okulda Atatürk'e hakaret ettiği ileri süren öğretmen gözaltındaPlansız üretimin acı faturası: İki yıl önce 1 liraydı, şimdi 120 lira!Borsa haftayı yüzde 1,45 değer kaybıyla kapattıEski eşinin evinde ölü bulunan iş adamı soruşturmasında 3 tutuklamaHacı adaylarının kafile ve uçuş bilgileri belli oldu

Editörün Seçimi

Suça sürüklenen çocuklar sorunu.İstanbul'da katledilen öğretmenŞubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk Edildi