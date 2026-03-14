Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

14 Mart 2026 17:16
Polisin ögretmen ese 2. Kez tabi olma durumu

Ben ogretmenim sark bitirdik.9 yildir da bir bati ilinde gorev yapiyoruz.esim ilk doguya geldi bana tabi olark.simdi ben tekrar tayin istesem, tekrar bana tabi olarak gelebilir mi.her yerde farkli birsey deniyor. esimde olmaz diyor ama ben yinede belki bu konu hakkinda net bilgisi olan var mi diye sormak istedim . Tesekkurederim


Tykk
Memur
14 Mart 2026 17:55

İlk atandığında polis öğretmen eşine tabi, sonradan hep sen eşine tabisin


Mavigökyüzü28
Genel Müdür
14 Mart 2026 18:03
İlk atamada aday memuru olduğunuzdan , Eşiniz size tabi oluyor. Sonraki atamalarda Asker Polis Hakim Savcı Kaymakam Vb. kadrolarla çalışanlara diğer memurlar tabi olurlar.

buralarda925
Şef
14 Mart 2026 19:19
yenge korkma esin yalan söylemiyor merak etme doğru söylüyor galiba sana dert yandı puan fazla değil nereye gideceğimiz belli diye sana sende biraz telaş yapıyırsun anladığım kadarıyla merak etme ilk şark gibi olmaz ıstediğiniz yere gidersiniz .bunun icin de adamın üzerine fazla gitme polislik böyle birsey:)
Toplam 3 mesaj

Sözlük

nefis yemek tarifleri 1 bir renk olsan,ne olurdun 4 Bu dünyayı özetleyen en sahici cümle 1 galatasaray 3 sene avantadan şampiyon oldu 1 Galatasaray 1 zılbıt otu 2 günün filmi 1 Fb nin puan silinmesinin ihtimalinin olması 2 APP plaka 1 Şampiyon atı kavurma yapmak 2

Son Haberler

Editörün Seçimi

