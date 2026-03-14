Pardus, okullardaki akıllı tahtaları kullanılamaz hale getirdi

Dönem ortasında okullardaki akıllı tahtalara zorunlu olarak Pardus işletim sistemi yüklenmesi talimatı gelmiş. ETAP denilen bir projeymiş. Yüklendiğine dair tutanak tutulması da istenmiş.

Ancak 20 yıldır geliştirmeye çalıştıkları bu projeyi demek ki hala becerememişler ki maalesef okullardaki akıllı tahtalar kullanılamaz hale geldi. Eğitime, öğrencilere ve öğretmenlere büyük zarar veriyor.

Bu sorunu dile getirmek için Pardus forumuna üye olmak istedim ama daha forum sayfaları bile doğru düzgün çalışmıyor, kasıyor. Muhtemelen Pardus forumunda bu konuyla ilgili açtığım başlığı da onaylamayacaklar.

Sıfırdan bir şey icat etmiyorsunuz, linux tabanlı bir program geliştiriyorsunuz, 20 yıldır yaptığınız bu mu?

Ben bilişim konusunda çok iyi olan bir eğitimiyim, ben bile zorlanıyorsam, diğer öğretmenlerin halini düşünün? Birçok öğretmen tahtayı kıracak kadar sinirlenmiş durumda. Dersler aksıyor, tahta açılmıyor ve öğretmenler çaresiz. Sunumlar görünmüyor, pdf?ler ve resimler açılmıyor, uygulamalar çalışmıyor, dokunmatik ayarı bozuk, flash belleği bile görmüyor.

SORUNLAR:

1-Öncelikle MEB acilen bu pardus zorunluluğunu iptal etmeli.

2-Microsoft Office ile hazırlanmış sunumlar, pardus akıllı tahtalarda hangi uygulama ile olursa olsun düzgün görünmüyor. Yazılar, şekiller, kavram haritaları karma karışık oluyor. Her şeyden önce sunum açılmıyor zaten. Açılan sunumlar da rampa tırmanan kamyon gibi akıllı tahtayı bağırtarak açıyor. Böyle rezalet olabilir mi? Dakikalarca sunum açılacak diye bekliyoruz.

3-Geçen hafta 12. sınıfların ayt denemesi vardı. Deneme esnasında sınıfa girdim, sınıfta çıt yok ama akıllı tahtadan bağırarak bir ses geliyor. Motor zorlanıyor. Sebebi ise çocuklar denemede olduğu için saat uygulamasını açmış? Bu kadar basit bir uygulamada sanki dev bir program çalıştırıyor gibi kasıyor. Rezalet. Diğer uygulamaları artık siz düşünün?

4-Dokunmatiklerde sorun olduğu için ve kalibrasyon olmadığı için fare taktık. Bu defa dokunmatik gitti. Ayarlardan düzenliyoruz, işe yaramıyor. Düzeltsek bile tahta kapanınca yine bozuluyor. Ayarların ne anlama geldiği bile belli değil. Yazılanlar anlaşılmıyor.

5-Özgün Türkçe yapacağız diye pardusu anlaşılmaz ve kullanılamaz hale getirmişler. Bir menü çıkıyor karşımıza ne dediğini anlamıyoruz. Gaçlı, göçlü bir kelime. İngilizce yazın, daha iyi anlarız. Bir url açacağız, tıklayınca açılması lazım. Bana neden 5 tane anlaşılmaz kelime ile seçenek sunuyorsun?

6-Pardus o kadar karmaşık ki, sistem ayarları ile kendi yüklediğimiz uygulamalar, her şey birbirine karışmış. Bir ayar veya uygulama lazım olduğunda yaklaşık onlarca uygulamayı tek tek okuyup bakmamız gerekiyor. Bu kadar berbat bir sistem ve düzen olamaz. Aslında düzen diye bir şey yok zaten. Sistem de yok.

7-İlk girişte öğretmenler kullanıcı hesabı oluşturuyor, şifre belirliyor ve eba ile karekod okutarak falan giriyor. Sanki banka hesabımıza griiyoruz. Ama daha sonra öğretmenler kendi hesaplarına ulaşamıyor veya ulaşsa bile değişiklik yapamıyor. Şifre değiştirme ayarı çalışmıyor. Hesabı silip yeniden hesap oluşturmak lazım onu da yönetici yapabiliyor. Şifreleri sınıfın önünde girdiğimiz için güvenlik sıfır. Eba uygulamasında karekod var ama akıllı tahta ile ilgili bir ayar yeri yok. Korsan uygulama gibi çalışıyor. Öğretmenlerin bir akıllı tahta açmak için Eba hesabıyla girmesi saçma. Akıllı tahta açık kalsa ve yanlış bir işlem yapılsa öğretmen zor durumda kalır. Belki sistemi geliştirenler art niyetli.

8-Pardus Etap akıllı tahta projesi yaklaşık 10 yıl önce geliştirilmeye çalışılmış ve bu işin başındaki kişiler operasyonla görevden alınmış. Detayları internette var. Operasyonla görevden alınan kişilerin projesinin yıllar sonra yeniden hayata geçirilmesi şüphe uyandırmaktadır. Zaten uygulama hiç güven vermiyor.

9-PowerPoint sunumları açılmadığı için online office kullanmaya çalışıyoruz. Bu defa tahta donuyor. Tahtayı kapat, yeniden aç, banka hesabına girer gibi yeniden hesabına gir falan derken her ders 15 dk sadece tahta ile uğraşarak geçiyor.

10- Resim, video vb. başka materyalleri açma ve görüntüleme işine girmiyorum. Berbat. Uygulama falan yok. O nedenle materyal kullanmayı bıraktım. Resim, video, animasyon falan açamıyoruz.

11-Flash bellek takıyoruz. Flash belleği görüyor. Ama dosyaları göstermiyor veya açmıyor. Uygulama seç diye bir şey çıkıyor veya hiçbir şey çıkmıyor. Flash içindeki dosyaları göstereceksin bana, niye uygulama soruyorsun? Hangisi ile gösterirsen göster. Aynı flash belleği akıllı tahtanın biri görüyor diğeri görmüyor. Sorun kesinlikle tahtada veya flash bellkte değil. Pardus un sistemsizliği, ayarsızlığı ve düzeltilemezliği.

12- Kalem uygulaması çalışmıyor veya berbat çalışıyor. Tahta kasıyor. Kalem kullanamıyoruz maalesef.

Son olarak bir kez daha MEB?den rica ediyorum. Pardus zorunluluğu acil olarak kaldırılsın ve Windows?a geri dönülsün. Ne zaman ki akıcı bir şekilde Windows gibi her şey mükemmel hale geldi, o zaman pardus sistemine geçilebilir. Kimse İOS ve Android için kurs alarak uygulama kullanmaya başlamadı. Sistem basitti ve bebekler bile kullanabildi. Pardus Etap öyle berbat hazırlanmış ki bir uygulama veya ayar bulunamıyor, bulunsa da ayarlanamıyor.

Bu zulüm acilen bitmeli. Çünkü eğitime, öğretmenlere ve öğrencilere zarar veriyor.