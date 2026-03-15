Müdürün refakatçi raporunu kabul etmeme hakkı var mı?

Babamın sağlık durumu nedeniyle ile 2 yıl önce sağlık raporu alarak İzmire tayinim çıktı kendisinin kalp yetmezligi ve koha hastalığı var sürekli olarak koha atağı geçirip hastaneye yatislarimiz oluyor .şimdiye dek hastaneye her yattığında doktor imzali refakatci belgesi (raporu) alıp okuluma verdim refakat ettiğim sürece..5 gün önce babam yine rahatsızlandı ve hastaneye yatti o süre içinde okuluma gidip yine görevimi yaptım cuma günü tek bir gün için müdürümü arayıp için istedim refakatci raporu alacağım dedim sadece 1 günlük kabul etmedi birsuru prosedür saydı....milli eğitimin kabul etmediğini söyledi ve bana söylediği şey kendine rapor al garanti olsun oldu...hocam ben hasta olmadan aile hekimi bile raporu vermiyor şimdiye dek hep refakatci belgem kabul ediliyordu dedim ve hakkım bu benim dedim .mazeret izni yazayım dedi ve refakatci belgesini kabul etmeyip mazeret iznimden kullandirdı.doktor bile çok şaşırdı ve benim annem de öğretmen refakatci raporu senin refakat ettiğin sürece yasal hakkın hicbir hukuki işlem yapamazlar dersine gitmesen bile dedi . Acikcasi müdürün tutumuna çok üzüldüm keyfi bir izin değil bu koskoca heyet raporuyla il değiştiriyorum bağlı olduğum kurum ben zor durumdayken refakatci belgesini kabul etmiyor .şunu sormak istiyorum refakatci raporum benim öğretmen olarak hakkım değil mi