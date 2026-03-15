Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

iki arada bir derede kalmak


15 Mart 2026 03:20
iki arada bir derede kalmak
yaklaşık üç yıl önce devriye ekipler amirliğinde çalışırken takviye gittiğimiz esnada yaralamalı trafik kazasına karıştık, karşı taraf manevi tazminat davası açtı Ve yakın zamanda 200.000 TL'ye yakın bir miktar tarafımdan ödenmek suretiyle karara bağlandı. Görüşe çıktığım esnada sayın üstümüz " Senin zaten calistigin birim terör tazminatını tam alıyor-yani fazla maaş alıyorsun ordan öde manevi tazminatı- manevi tazminat ile ilgili fondan veya herhangi bir yerden sana ödenek sağlayamayız" dedi. Bir çoğumuzun olduğu gibi benim maaşımın da dörtte üçü kredilere gidiyor bu miktarı icra yoluyla ödemek istiyorum ancak icraya dustugum zaman bulunduğum birimden icralık polis sıfatı ile tayin olma durumum var, çünkü sayın üstümüz icralık memur her şeyi yapar diye kritik yerlerde çalıştırmıyor diye duyum aldım bu miktarı tek seferde ödeyecek imkanım da yok bu ne perhiz bu ne lahana turşusu, bi fikri olan var mı bu konuda?

masterrrrr
Şef
15 Mart 2026 05:15

Kimin ne dedigi cokta umrunda olmasin, odeyebilecek gucun yoksa birak maasindan kesilsin.

zılbıt otu 2 Galatasaray 1 bir renk olsan,ne olurdun 5 Hazreti Muhammed 1 Sözlüğe kaçmak 1 APP plaka 1 galatasaray 3 sene avantadan şampiyon oldu 2 Şampiyon atı kavurma yapmak 3 nefis yemek tarifleri 1 Bu dünyayı özetleyen en sahici cümle 1

Belediye Başkanı Ve Vekili, Belediye Meclisi Başkanı, Başkan Vekili Ve Üyeleri, Belediye Encümeni Başkanı, Başkan Vekili Ve Üyeleri Ödenek/Huzur Hakkını Nasıl Alabilirler?250.000 TL %3.34 Faizli Kredi Fırsatı!Alman filozof Habermas hayatını kaybettiFatih Tekke galibiyeti Orhan Kaynak'a hediye etti: Bu acımızı unutmayacağızTrabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi

