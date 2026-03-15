iki arada bir derede kalmak

yaklaşık üç yıl önce devriye ekipler amirliğinde çalışırken takviye gittiğimiz esnada yaralamalı trafik kazasına karıştık, karşı taraf manevi tazminat davası açtı Ve yakın zamanda 200.000 TL'ye yakın bir miktar tarafımdan ödenmek suretiyle karara bağlandı. Görüşe çıktığım esnada sayın üstümüz " Senin zaten calistigin birim terör tazminatını tam alıyor-yani fazla maaş alıyorsun ordan öde manevi tazminatı- manevi tazminat ile ilgili fondan veya herhangi bir yerden sana ödenek sağlayamayız" dedi. Bir çoğumuzun olduğu gibi benim maaşımın da dörtte üçü kredilere gidiyor bu miktarı icra yoluyla ödemek istiyorum ancak icraya dustugum zaman bulunduğum birimden icralık polis sıfatı ile tayin olma durumum var, çünkü sayın üstümüz icralık memur her şeyi yapar diye kritik yerlerde çalıştırmıyor diye duyum aldım bu miktarı tek seferde ödeyecek imkanım da yok bu ne perhiz bu ne lahana turşusu, bi fikri olan var mı bu konuda?

