EKYS genel değerlendirme. (2026)


15 Mart 2026 15:49
EKYS genel değerlendirme. (2026)

Sorular çok zordu, 51 doğru saydım, barajı ancak geçiyorum. Halbuki 75-80 hedefim vardı. Sizlerin sınavı nasıldı?


shnfth
Aday Memur
15 Mart 2026 16:07

Bana da zor geldi.Maarif kısmında beklediğimden ayrıntılı sorular vardı.Ben de 50 doğru saydım.


berduş.
Aday Memur
15 Mart 2026 17:58
40 doğrum var barajı gecermiyim

berduş.
Aday Memur
15 Mart 2026 17:59
yandaki bayandan iki soru baktım bildiğim sorular yanlış yaptım

berduş.
Aday Memur
15 Mart 2026 18:00
akıllı birine benzıyordu

Enkidu1
Şef
15 Mart 2026 18:51

Barajı geçmek için en az 48 doğru gerekiyor.

berduş., 1 saat önce
40 doğrum var barajı gecermiyim

snc79
Aday Memur
15 Mart 2026 19:04
müdür veya yardımcılığı çok artısı olan bir meslek sınıfı değil sınavın bu kadar zorlayıcı olmasına gerek yoktu.
