Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

ŞARKTAN ŞARK TERCİH


15 Mart 2026 23:05
1-Batman 2-mardın 3-Siirt 4-Bitlis 5-Van 6-Iğdır 7-Elazığ Arkadaşlar ilk 3 tercihin gelme ihtimali var mı?

Bozkurtman
Memur
15 Mart 2026 23:07
Devrem tüm doğu illerini yazmak zorunda değil miyz ?

Arslann34
Aday Memur
15 Mart 2026 23:10
doğrudur
Bozkurtman
Memur
15 Mart 2026 23:12
Sen ilk 7 yi belirtmek için yazdın yani tamamdır devrem. Birde bulunduğum il batıya döndü ipka verip doğu olarak kalabiliyor muyz? Kabul edilme ihtimali var mıdır?
Arslann34
Aday Memur
15 Mart 2026 23:26
devrem bilgim yok
Proletariat
Genel Müdür
16 Mart 2026 00:46
öncelikle hakkında hayırlısı olsun devrem. Ben yıllar önce siirtte yapmıştım şark görevini bu listede gelme olasılığı yüksek ve umarım gelir birçok batı ilinden daha rahat ve daha güzel. Orada iken şafak sayıyordum ama şimdi keşke kalabildiğim kadar kalsaydım diyorum. Lojman gelme durumu çok çok yüksek. İnsanı iyidir en önemlisi biz zamanımızda personel arası iletişim çok iyiydi. Diğer illerde güzel biz Batmana gezmeye giderdik sanki parise gelmiş gibi hissediyorduk:). Dediğim gibi ilk 3 gelme olasılığı yüksek ama Siirt gelme olasılığı daha yüksek bide merkezde kalırsan daha güzel olur hatta şöyle bi 10 yıllar kal anlarsın beni. Hakkınızda tekrardan hayırlısı olsun
Proletariat
Genel Müdür
16 Mart 2026 00:48
Şunuda belirteyim kendi ilimde kendi kütüğümde çalışıyorum (sağlık mazaretinden gelmiştim) ama insan doğuyu özlüyor Aslında o samimi ortamı özlüyor birde eğer Şırnak Hakkari Tunceli veya ağrıdan istediysen bu yazdığın ilk 7 ili gelme olasılığı daha daha yüksek
