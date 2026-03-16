Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

16 Mart 2026 15:28
Emekli olana verilen değer.

Yaklaşık 1 ay önce 60 ilinden emekli oldum. Yaklaşık 10 yıl çalıştığım ilde. Emekli olurken ne çalıştığım birimden. Ne sosyal hizmetlerden, ne sıralı müdürlerden basit bir plaket, bi hayırlı olsun temennisi bile alamadım. 30 yıl hizmet ettiğim bu teşkilatan bu şekilde emekli olmak takdir edersinizki üzüyor insanı. Diğer kurumlarda meslek büyükleri değer görürken malesef bizde bir an önce defolsun gitsin gibi davranılıyor.


Bozkurtbakışlı
Şube Müdürü
16 Mart 2026 15:47
Salla gitsin baba. Bak keyfine. Telefon rehberini aç, bir bir temizle fazlalıkları. Olurda sana şu iş nasıl olacaktı diye soran olursa, o seni kıran ve üzen aynalı sazanların adını ver, gidip onlara sorsunlar. Emeklilğinin hayrını gör.

Nizamettin1453
Genel Müdür
16 Mart 2026 15:52

Aynen öylede abi Emekli maaşı ve ikramiyesi nekadar verildi onuda yazarmisiniz? Hangi ekgostergeyle?


yagalibaillah
Aday Memur
16 Mart 2026 15:58

Eyvallah kardeşim. Yıpranmayla beraber 35 yıl hizmet. Fakülte mezunuyum. 46600 maaş. 1700000 ikramiye. Rabbim herkese kazasız belasız emekli olmayı nasip etsin inş. Bu mübarek günde yöneticelere de vicdan ve merhamet nasip etsin rabbim. Hayırlı kandiillrr.

Klcknn
Aday Memur
16 Mart 2026 16:39

Allah ağız tadıyla yemeyi nasip etsin abi . Darısı bize inşallah .


memur3428
Daire Başkanı
16 Mart 2026 16:44

Abi ne güzel emekli olup kurtulmuşsun artık özgür bir insansın hürgeneralsin bunda şaşıracak üzülecek hiçbir şey yok emin ol aksine bu senin ne kadar onurlu omurgalı karakterli bir insan olduğunu ortaya koyuyor afiyele sağlıkla uzun bir hayat diliyorum...


siyahbeyaz88
Genel Müdür
16 Mart 2026 16:50
abi tek derdin bu olsun varsın bizi kimse aramasın sormasın emeklerinin karşılığını almışsın ne güzel maaş ikramiyen var bizler ne yapalım emekli olunca 20-23 bine geçim kaygısıyla yaşayalım
yakışıgım
Şube Müdürü
16 Mart 2026 16:58

Emekliliğin hayırlı olsun abi takma kafana bunları çalışana ne değer veriyorlar ki emekliye versinler maaşını çek ye iç gez toz keyfine bak

