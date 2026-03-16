Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

16 Mart 2026 23:38
Ara tatilde ek ders ne kadar olacak?

Seminer saatleri ek dersten sayılıyor mu yoksa bu hafta için hiç mi ek ders yatmıyor?


berkaydal
Genel Müdür
16 Mart 2026 23:59

Sayılmıyor. Bakanlık öyle keyfiyetten seminer koymuş.


fatih ç.
Genel Müdür
17 Mart 2026 01:37

12 ekders gelecek. Normalde 15 oluyor ama cuma bayram tatili bu hafta.


bilinçlivatandas
Şube Müdürü
17 Mart 2026 09:39
15 ek ders hocam seminer videolarını izlerseniz 15 ek ders alacaksınız

uca
Daire Başkanı
17 Mart 2026 09:45

cum a tatıl ama

berkaydal
Genel Müdür
17 Mart 2026 10:12

Online seminerde cuma tatil mi :)) ben akşam 5'ten sonra izledim. Ek ders alamayacak mıyım şimdi?


Soner Eraslan
Memur
17 Mart 2026 10:25
bayram tatilinde ek ders verilmez 12 saat olacak diye biliyorum

Lewo124
Şube Müdürü
17 Mart 2026 11:54
hocam yapma :)
bahçesaray
Şef
17 Mart 2026 12:20
Seminer ekdersi ya 15 dir ya 0

Sakaryalı540
Şef
17 Mart 2026 14:04

Evet 12 saat verilecektir net bilgi

bilinçlivatandas
Şube Müdürü
17 Mart 2026 15:50
15 verilince 3 saatini bana gönderin siz hala inat ediyorsunuz

metal3
Memur
17 Mart 2026 16:13
15

bahçesaray
Şef
17 Mart 2026 20:03
günlük 3 saat diye bir olay yok Cuma diye 3 saat kesilmeyecek Perşembe yarım gün diye de 1,5 saat kesilmeyecek. Ne yiyor ne içiyorsunuz bu saatte Allah aşkına

lutt
Şube Müdürü
17 Mart 2026 20:36

14.5


Sakaryalı540
Şef
17 Mart 2026 23:14

Vanlı kardeşim 12 saat üzerinden verilecek bizlere öyle bilgi verildi okul tarafından

bahçesaray
Şef
17 Mart 2026 23:24
Değişik: 28/11/2019 tarihli ve 1810 sayılı CK) Öğretmenlere, ilgili mevzuatına göre yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde bir öğretim yılında dört haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR Resmiyeti bu hocam günlük 3 saat dememiş Ya 15 saat ya 0

AUÇA
Memur
18 Mart 2026 11:03

15 olur.....12 olursa semüner yapılmamış olur...


metal3
Memur
18 Mart 2026 23:16
3 günde olsa 4 yada 5, 15 saat ekders ödenir nokta

verstapen
Aday Memur
19 Mart 2026 13:49
gece 12 den sonra %50 zamlı alıyorsunuz ek dersi. ey yaradan bu soruları ogretmen mi soruyor ???

dilekkkce
Şef
19 Mart 2026 23:33

seminer videosunu izleyemezsem ki dondu kaldı, ekdersimi alamayacak mıyım


Enkidu1
Şef
20 Mart 2026 00:03

Hocam tıklanarak geçilen bir sürü bölüm var, dikkatten kaçabiliyor bazıları. İyici inceleyin sağı solu bence.

