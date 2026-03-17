kadrolu eş durumu tayini

merhaba eşimle ikimiz de sb personeliyiz ve kadroluyuz.2024 Ağustos gibi eşimin yanına eş durumu tayini ile geldiğimden dolayı haziran tayininde tercih veremiyorum.sorum şu olacak eşim haziran ayında tayin ile gitse ben arkasından tekrar eş durumu tayini ile gidebilir miyim.4/C den 3/C olacak eş tayini

