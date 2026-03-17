17 Mart 2026 02:45
Çaycı, temizlikçinin müdürden ve öğretmenlerden fazla maaş alması.

Adamlar bedavadan kadroya geçtiler

Tediye ödemesi

İkramiye ödemesi falan derken hepimizden fazla kazanıyorlar(:

Emeklilik maaşları da bizden fazla (:


dehneliler
Genel Müdür
17 Mart 2026 05:02
Bana göre devlet kesinlikle olaylara vatandaş gözüyle bakmıyor. Zorunlu eğitim, işçi maaşı veya başka sorunlu konular... olsun. Devlet senin benim düşündüğüm gibi düşünmüyor. Devletin farklı bir algılayışı var. 2027 yılında toplu sözleşmeler de işçiler maaş olarak doktoru, doçenti, müdürü da geçerse şaşırmam. Bir de bilgi yazayım. İşçi maaşı 2023 Mayıs işçi toplu sözleşme zammıyla uçmaya başladı. O zamma işçiler bile şaşırmıştı. Bu da Türk-İş Sendikasında yıllarca görev yapan ve oradan gelme dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türk-İş Sendikası Başkanı Ergün Atalay zamanında oldu. Sonuç olarak devlet kendi eliyle kendi ayarlarını bozuyor. 5'te 1 ücrete çalışmaya razı olan sınavsız, niteliksiz aldığı adamı mühendisten, uzmandan fazla kazanır hale getirdi ve kamuda huzuru bozdu. Bu saatten sonra da 1 milyondan fazla işçiye sustur susturabilirsen. Adamlar yeşil pasaporttan, döner sermayeye kadar her şeyi istiyoruz (onlara göre her memur klimalı odasında çay içip döner sermaye alıyor) yazıyorlar. Gerçekten devletin farklı bir görüş, davranış mekanizması var. Bu anlaşılmaz, yalnızca süreci okumak için olaylara tersinden bakmak gerekir...

ingilizceci78
Memur
18 Mart 2026 00:31

işçi memur farkı acilen kaldırılmalı


Helezonnn
Aday Memur
18 Mart 2026 01:23

Trajikomik


umutsuz_mutsuz
Şube Müdürü
18 Mart 2026 09:57

İlkokul lise mezunu imza atamıyor 74-75000 bin maaş alıyor bu iş düzenini bozuyor


atahoca
Müsteşar
18 Mart 2026 12:40

Sizi tutan mı var çaycı temizlikçi olsaydınız.

Siz memursunuz, bu millete hizmet ediyorsunuz, devletin aslî elamanısınız, gerekirse sadece nafakanız sağlanıp çalışmalısınız.

Eğitim personeli olduğunuz için herkese örnek olmanız gerekir. Yönetim kısmı mı yahu o sizi ilgilendirmiyor. İşinize bakın.

Not: Eksi armayın. Ağır ironi içerir. Bunu da yazdırıyorsunuz ya.


dobradam
Aday Memur
18 Mart 2026 21:20
Fark kesinlikle olmalı. Ama memur lehine. Bedavadan referansla(!), kurayla giren adam bir zahmet düşük ücret alsın
majesteleri7
Daire Başkanı
19 Mart 2026 09:21

Cevap veriyorum:Burkina Faso


ahmetbulut47
Genel Müdür
19 Mart 2026 09:35
işçilerin aldığında gözümüz yok elbette alsınlar ama 16-20 sene okumuş dirsek çürütmüş nice sınavlardan geçmiş yüksek lisans doktora yapmış memurların; işçilerden daha yüksek maaş almaması hem ciddi adalet duygusunu yok eder hem de toplumsal barışı ve iş barışını zedeler devlet büyüklerimiz bunu görmeli ve bu sorunu seçimden önce ivedilikle çözmeli artık.

Hayydar
Şef
20 Mart 2026 00:54

Orman bakanlığı, DSİ, Demiryolu, Karayolu, Tarım vs birçok bakanlıkta çalışanlar öğretmenin 2 katı maaş alıyor, stres yok , bağırma/çağırma yok, öğrenci kavga etti yok!!? Üstelik emekli olunca maaşları öğretmen gibi üçte bir maaşa düşmüyor!!?


Aspirin46
Aday Memur
20 Mart 2026 12:55

berkaydal
Genel Müdür
20 Mart 2026 15:19

Az okusaydınız da çaycı olsaydınız. Ya da az cesur olup hakkınızı arasaydınız.

