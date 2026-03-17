Çaycı, temizlikçinin müdürden ve öğretmenlerden fazla maaş alması.

Bana göre devlet kesinlikle olaylara vatandaş gözüyle bakmıyor. Zorunlu eğitim, işçi maaşı veya başka sorunlu konular... olsun. Devlet senin benim düşündüğüm gibi düşünmüyor. Devletin farklı bir algılayışı var. 2027 yılında toplu sözleşmeler de işçiler maaş olarak doktoru, doçenti, müdürü da geçerse şaşırmam. Bir de bilgi yazayım. İşçi maaşı 2023 Mayıs işçi toplu sözleşme zammıyla uçmaya başladı. O zamma işçiler bile şaşırmıştı. Bu da Türk-İş Sendikasında yıllarca görev yapan ve oradan gelme dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türk-İş Sendikası Başkanı Ergün Atalay zamanında oldu. Sonuç olarak devlet kendi eliyle kendi ayarlarını bozuyor. 5'te 1 ücrete çalışmaya razı olan sınavsız, niteliksiz aldığı adamı mühendisten, uzmandan fazla kazanır hale getirdi ve kamuda huzuru bozdu. Bu saatten sonra da 1 milyondan fazla işçiye sustur susturabilirsen. Adamlar yeşil pasaporttan, döner sermayeye kadar her şeyi istiyoruz (onlara göre her memur klimalı odasında çay içip döner sermaye alıyor) yazıyorlar. Gerçekten devletin farklı bir görüş, davranış mekanizması var. Bu anlaşılmaz, yalnızca süreci okumak için olaylara tersinden bakmak gerekir...

