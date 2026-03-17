Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

17 Mart 2026 09:54
Törenleri sadece okulların yapması.

malumunuz milli bayramlar törenler sadece ve sadece okulların öğretmenlerin görev almasıyla icra ediliyor, öğretmenler derslerinden oluyorlar, eğitim aksıyor, fakat sadece kaymakam valiyi memnun etmek için sadece öğretmnenler öğrenciler tören düzenliyorlar, diğer kurumlar ise sadece müdürü başkanı geliyor o kadar. bize ise yetmiyor 3-5 öğrenciyi kendi aracımızla götürüp kendimizi riske atıyoruz. Törense herkesin töreni milli bayramlarsa herkesin bayramı, doktorlar, memurlar, diyanet, herkes görev almalıdır. sürekli öğretmene okullara yüklenilmesinden vazgeçilmesi gerekiyor. zaten törenleri okullarda yapıyoruz konularda müfredatta var.

Törenleri tüm kurumlar yapsın paylaşsın, seyirci götürülecekse herkes idaresini binada klurumda kim varsa alsın götürrsün. törenler öğretmenlerin görevi olmaktan çıkarılması gerekiyor. katılırsınız katılmazsınız bu maaşa her işe koşturan, proje yapan etkinlik yapan, lojman , servis yemek ücreti almayan başka memur yok.


berkaydal
Genel Müdür
17 Mart 2026 10:20

Yooook. Her şeyi yüklesinler okullara. Herkes rahat böyle.


WildVenture
Aday Memur
17 Mart 2026 10:34
sayın hocam tören hepimizin töreni diyerek bütün memurları tören kutlamaya çağırmışsınız, ben de farklı bir açıdan bakayım memur hepimizin memuru, devlet hepimizin devleti. o zaman yaz tatillerinde de şehir şehir, ülke ülke gezen öğretmenlerimizi kamu kurumlarında memur olarak görevlendirseler (özellikle idari personel eksikliği olan kurumlarda) bence iş gücü zirve yapar, geri kalan memurların da iş yükü hafifler :) bu maaşa yazın çalışan başka memur yok :) bu arada hocam bunu eski bir öğretmen olarak söylüyorum yanlış anlamanızı istemem, saygılar sunarım.

berkaydal
Genel Müdür
17 Mart 2026 10:40

Bir tane motorcu var. Otomobil sürücüsü ile tartışıyorlar. Otomobil sürücüsü diyor ki ben 80 yılından beri araba kullanıyorum. Motorcu da diyor ki 80 yılından bu yana hiçbir halt öğrenmemişsin. Aklıma geldi.

hsnsylk
Genel Müdür
17 Mart 2026 10:44

kimseden destek olmadığına göre zaten "bize müstehak" deyip geçeceğiz. Öğretmenler hala ne kadar ezildiklerinin farkında değiller. sağlık ocağında ki güvenlkçi 80-90 maaş alıyor, aile hekimi oturdupu yerden 180-200 maaş alıyor. aferin bizim öğretmenlere !

berkaydal
Genel Müdür
17 Mart 2026 11:16

Müstehak zaten. Sen birazdan hain de ilan edilirsin. Nasıl milli bayramlardan şikayet ediyorsun derler. Öğretmenler ne yaşıyorsa sonuna kadar hak ediyor.

hsnsylk
Genel Müdür
17 Mart 2026 11:51

okuduğunu anlamayan insan ne derse desin. Konu açık ve net, törenleri diğer memurlar da yapsın, onlar izlemeye seyirci getirsin kendi araçları ile. vs vs vs. biraz da onların mesaisinden alınsın. anlamayana da sivrisinek saz.

hsnsylk
Genel Müdür
17 Mart 2026 11:52

öğretmenler törenleri yazın değil ders saatinde mesai saatinde hazırlıyorlar, o zaman 200 bin alan doktor, lojmanı servisi olan hakim savcı tören yapsın derim ben de ! onun mesaisi değerli de ders değersiz mi !

Lewo124
Şube Müdürü
17 Mart 2026 11:52
neden konuyu direk öğretmen tatili diye saçma bir yere bağladınız? Gerek resmi, gerekse milli bayramlar olsun yıllardır milli eğitim bakanlığının üstüne bırakılmıştır. Konferans, konuşma, açılış, etkinlik adı altında yıl içinde gidilmedik yer kalmıyor. Siz resmi izin kullanınca maaşınız mı kesiliyor? okulların yaz için fiziki şartları, donanımı(soğutma sistemi) yeterlimi yada varmı? Yazın eğitimi destekliyorsanız, size en yakın okula gidip bilinçli bir vatandaş olarak bir sınıfın kilima ihtiyacını cebinizden karşılayın. Çalıştığınız kurumda personel ihtiyacımı var yoksa görevini yapmayan, işi geçiştiren memurlarlamı dolu? Bakın en kolay yöntemi seçip sizin dilinizden konuşuyorum. Yani benden başkası çalışmıyor, ne iş yapıyorlar sanki tarzında. Eski bir öğretmenim demişsiniz. Şu anda ne iş yapıyorsunuz yada hangi kuruma geçtiniz? Yazınızın altını deştikçe çok anlam çıkartırız ama gerek yok. Saygılar... Not: Ara tatilde olduğumuz için ayın 15 inde ki aldığım maaşla şu anda bulunduğum Baha'ma adalarından yazıyorum. Dönüşümde maaşımdan kalan para ile sanırım 0 otomobil alacağım. Ha birde şehir şehir gezme planım var. Oda nasıl oluyorsa :)
albatros52
Memur
17 Mart 2026 12:06
Seminer döneminde insanın evde canı sıkılıyor. Forumlarda ne yazsam ne başlık atsam diye düşünüp duruyor.

WildVenture
Aday Memur
17 Mart 2026 12:20
yazdığımın altını deşebilirsiniz istediğiniz gibi hocam :) eski bir öğretmen, güncel bir akademisyenim. bir devlet üniversitesinde akademisyen olarak çalışıyorum. üniversitemizde gerek yazın gerek kışın (eğitim-öğretim dönemi dışı da dahil olmak üzere) haftada 5 gün mesai zorunluluğu var. ayrıca senede yaklaşık 20 kez (bayramlar, eğitimler, seminerler, konferanslar, sergiler, kutlamalar vesaire) biz de etkinliklere katılıyoruz. çoğunda koca koca üniversite öğrencilerini 3-4 sefer ben kendi aracımla götürüyorum stadyuma ya da okullara. yazdığım mesajı alınganlıkla okumak yerine eleştirel boyutta düşünerek okuyun lütfen. fakültemde 80'den fazla akademik personel bulunmasına rağmen yalnızca 3 (birisi fakülte sekreteri) idari personel bulunuyor. haliyle idari personeller (çoğu geceye kadar mesaiye kalsalar bile) işleri yetiştiremiyorlar. memur alınsın dediğimizde de kısıtlama tedbirleri kapsamında idari personel alımı yapılmadığı söyleniyor. o zaman eldeki memurları kullanabiliriz. yazın öğretmenler gelip yardım etse kendi şehirlerindeki kamu kurumlarına, bence gayet güzel olur. ayrıca yazın eğitimi desteklediğimi kim söyledi? nereden böyle bir çıkarımda bulundunuz? ısıtma-soğutma falan demişsiniz bir de. memur eksiği olan kuruma yazın öğretmenleri görevlendirmekten bahsettim ben. klima parasını cebimden ödemek falan çok saçma argümanlar bunlar hocam önce yazılanı idrak edelim, sonrasında taşlamaya geçeriz :)

atahoca
Müsteşar
17 Mart 2026 12:39

atahoca
Müsteşar
17 Mart 2026 12:44

Akademinin halini biliyorum. Maalesef oraları da artık çok sıkıntılı. Bunun karşılığı MEB değil. MEB de sizin çalıştığınız dönemden çok farklı. Eskiden akademisyenler MEB'den çok daha fazla tatil (Aslında her ikisinde de okulda/kurumda bulunmama. Zira alanda kendilerini geliştimek için yaptıkları çalışmalar binayı gerektirmiyor ve çok farklı yerlerde her iki meslek grubu da bunu gerçekleştiriyor. Fakat bunlar her zaman göz ardı edilen meseleler.

Ve can alıcı cümleniz, hemen hemen tüm kurumların geldiği hali özetliyor.

"fakültemde 80'den fazla akademik personel bulunmasına rağmen yalnızca 3 (birisi fakülte sekreteri) idari personel bulunuyor. haliyle idari personeller (çoğu geceye kadar mesaiye kalsalar bile) işleri yetiştiremiyorlar."

atahoca
Müsteşar
17 Mart 2026 12:52

Hocam,

Sabah açtığınız konuda hemen destek yok diye sitem etmişsiniz. Biz katledilen öğretmenle ilgili tazminat, iş güvenliği gibi hususlarda açtığımız ve belki öğretmenimizin şahsında herkesi ilgilendiren konuda destek görmek isterdik.

Bu arada öğretmenler bu etkinliklere hazırlanmak için ders saatlerinin haricindeki saatleri kullanıyorlar yani ek çalışma yapıyorlar. Herhalde acele yazdığınızdan bir hata oldu.

Diğer mesleklerle karşılaştırma yapmaya da gerek yok bence. Sorun törenleri öğretmenlerin yapmasından ziyade, tüm kurumların törenleri, kutlamaları okullardan beklemeleri. Bu direkt farklı bakanlıklar olabileceği gibi belediyeler hatta sivil topluma ait etkinliklerin yapılmasına kadar geldi. Zaten okullar farklı genel müdürlükler ve dairelerden gelen yazıları yetiştimekle uğraşırken bir de ekstra birçok iş çıktı. Bunların bedeli ödenmiyor. Ödenmiyor ama ödendiğini varsaysak dahi bu kadar angarya artık mesleğin eğitim öğretim kısmını yerine getirmede ve kişileri özel ailevi yaşatısını olumsuz etkiliyor.

Önce insan, sonra aile ve meslek bazlı bir düşünce oturmadıktan ve şahıslar ilkeli olmadıktan sonra üst kurumlardan aferin almak için yapılan bu işler devam edecektir.

hsnsylk
Genel Müdür
17 Mart 2026 13:51

olacaklardan bahsettim , şu an destek var mı yok mu bilemiyorum. lakin öğretmenlerin ezilmesinden, sürekli kaymakam vali ne iseterse sadece öğretmenlere yaptırmasından bir ben mi rahatsız oluyorum merak ediyorum. başka hiç bir memur porje yapmaz, kimseye zorla etkinlik yapın proje yapın, zorla yaptırın yapın denmez. hiç bir memur(polis, hemşire dışında)bu kadar fazladan angaryadan iş verilmez. Bu konularda sendika düşünce ayırt etmeden destek vermemiz gerekiyor.

hsnsylk
Genel Müdür
17 Mart 2026 13:55

sizin öyle olabilir, ben 5 senedir hizmetli memur olmayan bir okulda çalıştım, hiç kimse temizlik, düzen tertip, eksikleri sormadı, herkes proje başvurudnuz mu törene gittiniz mi diye sordular. öğretmen dersten çıkmış, öğrenci derse girememiş kimsenin umrunda değil. hakimin duruşması değerli, doktorun muayenesi değerli, alırlar 200 maaş, ama öğretmene gelince güvenlikçiden az maaş evet duymadınız,e şiöiin sağlık ocağında çalışan güvenlkçiden bile az maaş alıyoruz, torpille evinin yakınında ilçeye atandı tek yaptığı doktorlara bakkaldna malzeme almak, biz ne alıyoruz , lojman mı servis mi yemek mi hangi yan hakkımız var, devlette her kurumda çalılan arkadaşlarımız var, polis hemşire dışında ezilen yok. bir de biz öğretmenler 60-70 maaş, her şeyi yap, valiyi memnun et, kaymakamı memnun et, işlerine gelmezsek "memuruz" , ülkede milyonlarca memur var, gümrükçü, ziraatçi, bankacı, nüfus memuru, kimse işi dışında bir şey yapmıyor.

Taskiranosman
Aday Memur
17 Mart 2026 23:27
2/3yıl önce polisle askerle maaş kıyaslaması olurdu. Çıta yükseltilmiş. Aile hekimi ile kıyaslanır olmuş. İşi öğretmen öğretmenlik yaparken ek ders nöbet ıvır zıvırs ücret alıyor. Ülkenin şımarık oğlanları. Yılın yarıdan fazlası tatil. Şikayet. Bu ülkede f16 kullanan bir üsteğmen pilot ile aranızda ücret farkı kalmadı. Ha şimdi siz maaş dışında ücretleri paradan saymıyorsunuz.

Taskiranosman
Aday Memur
17 Mart 2026 23:33
Okulda öğrenci başarılıysa bu öğretmenin eseri olur. Başarısız olursa öğrencinin veya ailesinin olur. Bu ülkede sizden daha az maaş alan gece gündüz çalışan. Can alıp vermeyi göze alarak çalışanlar var. Şuanki öğretmenlerin anca yüzde onu her MÖ ek öğretmendir.

ingilizceci78
Memur
17 Mart 2026 23:37

tören yapcaz diye ders işlenmiyor ciddi söylüyorum


Lewo124
Şube Müdürü
18 Mart 2026 03:39
öncelikle hocam siz geldiğiniz yeri unutmuşsunuz yada meb camiasında çok fazla vaktiniz geçmemiş. Yazınız açık ve net. Konu bayram ve törenler MEB'in sırtında diğer kurumlarda elini taşın altına koysun deniliyor. Siz kalkıp yazın ülke ülke şehir şehir gezmeden bahsediyorsunuz. Yazın 2 aylık tatile laf ediyorsunuz. Yazınıza alınganlık göstermiyoruz siz apaçık ART niyetlisniz. Bunun başka izahı yok. Ben sizin yerinizde olsam buradan bu muhabbeti yapmak yerine, bizim mezun edip yetiştirdiğimiz öğretmenlere akademik olarak katkı sağlayamamışız ki MEB bizim mezun ettiğimiz öğrencileri 2 yıl daha neden eğitime tabi tutuyor konusuna yoğunlaşırım sayın akademisyen hocam. SAYGILAR.
Lewo124
Şube Müdürü
18 Mart 2026 03:45
Bu arada öğretmen eksiği olan okullara akademisyen görevlendiriliyor mu sayın hocam? Cevap verirseniz müteşekkir olurum.
