Törenleri sadece okulların yapması.

yazdığımın altını deşebilirsiniz istediğiniz gibi hocam :) eski bir öğretmen, güncel bir akademisyenim. bir devlet üniversitesinde akademisyen olarak çalışıyorum. üniversitemizde gerek yazın gerek kışın (eğitim-öğretim dönemi dışı da dahil olmak üzere) haftada 5 gün mesai zorunluluğu var. ayrıca senede yaklaşık 20 kez (bayramlar, eğitimler, seminerler, konferanslar, sergiler, kutlamalar vesaire) biz de etkinliklere katılıyoruz. çoğunda koca koca üniversite öğrencilerini 3-4 sefer ben kendi aracımla götürüyorum stadyuma ya da okullara. yazdığım mesajı alınganlıkla okumak yerine eleştirel boyutta düşünerek okuyun lütfen. fakültemde 80'den fazla akademik personel bulunmasına rağmen yalnızca 3 (birisi fakülte sekreteri) idari personel bulunuyor. haliyle idari personeller (çoğu geceye kadar mesaiye kalsalar bile) işleri yetiştiremiyorlar. memur alınsın dediğimizde de kısıtlama tedbirleri kapsamında idari personel alımı yapılmadığı söyleniyor. o zaman eldeki memurları kullanabiliriz. yazın öğretmenler gelip yardım etse kendi şehirlerindeki kamu kurumlarına, bence gayet güzel olur. ayrıca yazın eğitimi desteklediğimi kim söyledi? nereden böyle bir çıkarımda bulundunuz? ısıtma-soğutma falan demişsiniz bir de. memur eksiği olan kuruma yazın öğretmenleri görevlendirmekten bahsettim ben. klima parasını cebimden ödemek falan çok saçma argümanlar bunlar hocam önce yazılanı idrak edelim, sonrasında taşlamaya geçeriz :)

yazdığımın altını deşebilirsiniz istediğiniz gibi hocam :) eski bir öğretmen, güncel bir akademisyenim. bir devlet üniversitesinde akademisyen olarak çalışıyorum. üniversitemizde gerek yazın gerek kışın (eğitim-öğretim dönemi dışı da dahil olmak üzere) haftada 5 gün mesai zorunluluğu var. ayrıca senede yaklaşık 20 kez (bayramlar, eğitimler, seminerler, konferanslar, sergiler, kutlamalar vesaire) biz de etkinliklere katılıyoruz. çoğunda koca koca üniversite öğrencilerini 3-4 sefer ben kendi aracımla götürüyorum stadyuma ya da okullara. yazdığım mesajı alınganlıkla okumak yerine eleştirel boyutta düşünerek okuyun lütfen. fakültemde 80'den fazla akademik personel bulunmasına rağmen yalnızca 3 (birisi fakülte sekreteri) idari personel bulunuyor. haliyle idari personeller (çoğu geceye kadar mesaiye kalsalar bile) işleri yetiştiremiyorlar. memur alınsın dediğimizde de kısıtlama tedbirleri kapsamında idari personel alımı yapılmadığı söyleniyor. o zaman eldeki memurları kullanabiliriz. yazın öğretmenler gelip yardım etse kendi şehirlerindeki kamu kurumlarına, bence gayet güzel olur. ayrıca yazın eğitimi desteklediğimi kim söyledi? nereden böyle bir çıkarımda bulundunuz? ısıtma-soğutma falan demişsiniz bir de. memur eksiği olan kuruma yazın öğretmenleri görevlendirmekten bahsettim ben. klima parasını cebimden ödemek falan çok saçma argümanlar bunlar hocam önce yazılanı idrak edelim, sonrasında taşlamaya geçeriz :)