Törenleri Tüm Memurlar yapsın.

malumunuz milli bayramlar törenler sadece ve sadece okulların öğretmenlerin görev almasıyla icra ediliyor, öğretmenler derslerinden oluyorlar, eğitim aksıyor, fakat sadece kaymakam valiyi memnun etmek için sadece öğretmnenler öğrenciler tören düzenliyorlar, diğer kurumlar ise sadece müdürü başkanı geliyor o kadar. bize ise yetmiyor 3-5 öğrenciyi kendi aracımızla götürüp kendimizi riske atıyoruz. Törense herkesin töreni milli bayramlarsa herkesin bayramı, doktorlar, memurlar, diyanet, herkes görev almalıdır. sürekli öğretmene okullara yüklenilmesinden vazgeçilmesi gerekiyor. zaten törenleri okullarda yapıyoruz konularda müfredatta var.

Törenleri tüm kurumlar yapsın paylaşsın, seyirci götürülecekse herkes idaresini binada klurumda kim varsa alsın götürrsün. törenler öğretmenlerin görevi olmaktan çıkarılması gerekiyor. katılırsınız katılmazsınız bu maaşa her işe koşturan, proje yapan etkinlik yapan, lojman , servis yemek ücreti almayan başka memur yok.