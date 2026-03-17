Özgür Özel'in Açıkladığı Akın Gürlek'in Malvarlığı


17 Mart 2026 15:32
Özgür Özel'in Açıkladığı Akın Gürlek'in Malvarlığı

Günlerdir Özgür Özel'in bu açıklaması bekleniyordu ve sonunda bu gün açıkladı onlarca tapu kaydındaki toplam değeri yaklaşık 452.000.000 TL olan olan malvarlığı (sadece resmi kayıtlar)

Ana ve babadan herhangi bir miras yoluyla geçen mal varlığı bulunmamasına rağmen bir hakim veya savcının 190 yıl yemeden içmeden çalışırsa alabileceği bu mal varlığını nasıl elde ettiği Özgür Özel tarafından kendisine soruldu bakalım sevgili bakanımız ne cevap verecek.

