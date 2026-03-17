Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Nöbetlerde saat kesintisi yapılması Hk


17 Mart 2026 19:56
Nöbetlerde saat kesintisi yapılması Hk

Merhaba, iyi günler.

Ben Aile Bakanlığı'nda 4Bli Destek personeliyim. Alt branşım çocuk bakıcısı. Bulunduğum kurumda 24/48, 12/36 nöbet tutmaktayım. Bazen ihtiyaca göre 16,18,20 saat nöbette de bulunuyorum. Benim sormak istediğim şu, 24 saat nöbette 2 saat dinlenme kesilip o gün için 22 saat çalışma giriliyor. 12 saat çalışmada ise 11 saat çalışma giriliyor, 1 saat kesinti yapılıyor. Kurumda bulunan farklı pozisyonda olup nöbet amirliği yapan 4Bli personeller nöbet amirliği yaptığında 24 saat nöbette karşılık 3 gün dinlenme alıyor ve saati kesilmiyor. Güvenlik 12 saat tuttuğunda 12 saat çalışma sayılıp izin kesilmiyor(gece nöbetinde çalışan arkadaş kavga ederek elde etmiş, tek çalıştığı için) sormak istediğim şu, bizden saat kesintisi yapılması hukuki mıdır ? Ben nasıl bu saat kesintilerini geri alırım? Ne yapabilirim? Zaten maaş olarak aynı işi yaptığımız işçi personelin gerisindeyiz. Bir de saat kesintisiz oluyor. Bir ayda 20 saatlik kesinti oluyor. Bunu seneye vurduğumuzda çok daha yüksek bir sayı çıkıyor.

Not, farklı bir şehirde bakım personeli olarak çalışan bir arkadaş kendisinden saat kesilmedigini 24/72 çalıştığını buna rağmen bazen fazla saati çıktığını söyledi. Ben de ise tam tersi ben kuruma resmen borçlu çıkıyorum.

Bir soru daha, bir ay çalışma saati 180 saat olsun ve benim de 10 saat eksiğim çıksın diyelim. Bir sonraki ay 10 saat daha fazla çalışmam mı gerekiyor o açığı doldurmak için ? Şimdiden teşekkürler. Biraz aceleyle yazdım. Devrik cümleler olabilir.

Sağlık Bakanlığı 3+1 kadroya geçme. 4b sözleşmeli personel dilekçe verilince kadro için ne kadar bekler. Kurumlar arası geçiş. 4b den 4b ye geçiş. memur kadrosundan vhki geçiş süreci

Bu dünyayı özetleyen en sahici cümle 2 Bi mola 1 zılbıt otu 1 insanların sevgiye muhtaç olması 1 2026 Oscar Ödül Töreni 2 bir renk olsan,ne olurdun 2 günün sözü 1 dibe vurmak 2 Sözlüğe kaçmak 1 Peynir ekmek 2

