2. Şarktan ses gelmiyor sözler ne oldu?

2.sarktan daha önemli konularımız var evet ama buda kimileri için ozellikle 45 50 yaş arası okullu sınava hazırlanan çocukları olanlarımiz için mühim bir mesele olduğunu düşünüyorum, 2026 da tebliğ gelmeyecek denildi sonrasında ses kesildi, kaldırıldı diyen yok söz verildi söz yerine hala getirilmedi, fiilen kalti zaten 2.sark deniyor ama yönetmelikte değişmediği sürece insan rahat edemiyor, bu durum çoğunuzun basina gelebilir, boyle olacagi bilseydim mesleğin basinda sarka gittik suremiz dolunca döndük bileydik kalirdim 1 veya 2 sene daha, hali hazirda 2. Sarkini yapanlar demesin biz yaptik sizde yapin gibi sozler bu sekilde hic birsey kazanamayiz o zaman ornek herkez askerlikte yaptin varmi bize bir faydasi, 1 sene daha gecmeden sozler unutulmadan 2. Şark kaldırılsın bunu dile getirilmesi gerekiyor. Ayrica bunun butceyle falanda alakasi yok yapilmamasi icin ozluk hakki arti sozu verilen ozluk hakki, daha bunun hakkini alamiyorsak bizim maas ek mesai 12 36 gibi isleri basarmamiz cok zor bence