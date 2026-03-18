Farkındalık Çalışmaları

Sağlık çoğu zaman ancak bir sorun yaşadığımızda aklımıza geliyor. Oysa iş işten geçmeden önce önlem almak, düzenli kontrolleri aksatmamak hayatımızı gerçekten değiştirebilir. Çünkü birçok hastalık özellikle de ciddi olanlar ilk başta belirti vermeden ilerleyebiliyor. Bu yüzden ben iyiyim demek yerine belli aralıklarla kontrol yaptırmayı alışkanlık haline getirmek çok önemli.

Günlük hayatın koşuşturmasında bu gibi durumları ertelemek hepimizin yaptığı bir şey. Ama aslında yılda bir kez yapılacak basit bir kontrol bile ileride karşılaşılabilecek büyük sorunların önüne geçebiliyor. Erken teşhis hem tedavi sürecini kolaylaştırıyor hem de insanın içini çok daha rahat ettiriyor.

Mart ayı da bu açıdan önemli bir hatırlatıcı oldu. Kolon kanseri farkındalık ayı kapsamında yapılan çalışmalar bu konulara dikkat çekmeyi amaçlanıyor ve birçok çalışmada yapılıyor. Türkiye Sigorta'da riskli hastalıklara yönelik sigortalarında bu ay için çalışma yapmış ve yüzde 25 indirim imkanı var. Bu tür kampanyalar insanların hem bilinçlenmesine hem de kendilerini güvence altına almasına katkı sağlıyor, tabi en önemlisiyse bu süreçlerin sağlığımızı ihmal etmememiz gerektiğini bize hatırlatıyor olması.

Umarım bu tür farkındalık yaratan çalışmalar artmaya devam eder. Sonuçta sağlığımız erteleyebileceğimiz bir şey değil ve bizler bu konuda bilinçli olmalıyız.