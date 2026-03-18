Yaşlanınca değeri anlaşılan şeyler genelde gençken şuan zaten var diyerek fark edilmeyenlerdir. Mesela sağlık yani ağrısız uyanmanın, rahat nefes almanın ne kadar büyük bir nimet olduğu zamanla anlayacağız. Aynı şekilde zaman, ertelediğimiz şeylerin aslında o kadar da sonsuz olmadığını fark edeceğiz.

Bunun gibi aileyle geçirilen anlar da öyle, eski kalabalık ortam olmayacak. Eskiden sıradan gelen sofralar, sohbetler, bayramlar yıllar geçtikçe hatıraya dönüşecek ve kıymetlenecek. dostluklar bitecek, gerçekten yanında olan birkaç insanın değeri artacak.

Birçok anlarda kendimizi daha çok düşünmeliyiz aslında. Bir de gençliğin birikim konusu var, gençken parayı daha çok harcamak istiyoruz ama yaş ilerledikçe keşke biraz birikim yapsaydım dememek için birikime de başlamamız gerek diye düşünüyorum.