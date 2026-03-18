Galatasarayın sahte savaşı ve müthiş algısı


18 Mart 2026 14:33
BUNUN NERESİ ADALET ?

Lig aslında ne zaman bitti biliyormusunuz Fenerbahçe trabzonu yendi, galatasaray konyaya yenildi ya... işte o zaman bitti

Galatasaray kulübü hakem hocalarının yüzde 90 ının ofsayt dediği pozisyon üzerinden müthiş bir algı yürüttü. TFF ile fake war başlattı yani sahte savaş.

Bakın şuanda Galatasaray kulübünün sesi çıkıyor mu ? çıkmaz çünkü mutlu ve huzurlular, yeni sezonda da TFF ye güveniyoruz diye başlarlar işte Trabzon ve Konya maçından sonra Fenerbahçenin puan kayıpları ardı ardına geldi,

Galatasaray oynadığı maçlarda sırasıyla sayıyorum; Eren Elmalı, Sane, Osimhen, Toreira ve Singo gibi kilit oyuncuların kırmızı kartları göz göre göre verilmedi. hele beşiktaş maçında osimhen'in ikinci sarı kartı, Sane'nin erken kırmızı kartı yine göz göre göre atlandı, örneğin Torreira olayı. tribüne çıkıp sevinmesi tüm kurallara göre sarı kart o sarı kartı görse Beşiktaş maçında oynamayacaktı, yan hakem bile o anda sarı kart gelecek diye not defterini çıkarıp hazırlamıştı. ama çıkmadı bir hafta sonra aynı olayda Guendouzi'ye anında sarı kart çıktı.

Osimhen düdükten sonra topa vurdu yine sarı kart ama orta hakem kafasını çevirip olayı görmemezlikten geldi. kart çıksa 2. sarı karttan kırmızı kart. ve tüm bunları gözümüzün içine baka baka yaptılar. bu olayların galatasaray aleyhine olduğunu düşünsenize. Ben düşünmek istemiyorum ....

Şimdi Fenerbahçe'de Skriniar yok, Talisca yok, Alvarez yok. üç oyuncu yok diye tüm takımın dengesi bozuldu. Galatasarayda yukarıda ismini saydığım futbolcuların yokluğunu düşünün, örneğin sadece osimhen olmayınca kaleye gidemiyor takım

Şimdi bunlara bakarsak adaletli bir şampiyonluk yarışının olduğunu söylebilir misiniz yada şartların eşit olduğunu...

Peki Fenerbahçe ne yaptı

Hiç.... olayın farkına vardı mı Hayır, peki ne oldu diyeceksiniz, onu tam olarak bilemem ama bu kadar olayın üst üstü gelmesini tesadüf olarak açıklayamazsınız.


Hukuk10
Genel Müdür
18 Mart 2026 14:40

devamı....

Peki tüm bu olaylar yaşanırken siz Galatasaray medyasının ne yönetim ne de takım için tek bir olumsuz haber yazdığını gördünüz mü hayır... bir bütün olarak hareket ediyorlar. örnek olarak Osimhenin yada Torreiranın sarı kartlarına bahane rahatlıkla bulabiliyorlar. ama Guendouzi'nin sarı kartına tek bir ses bile çıkarmazlar eski futbolcuları da böyledir.

Buna karşılık Fenerbahçe medyası dediğimiz medya tam bir kaostur hele eski futbolcular inanılmaz bir düşmanlık içindeler yani fenerbahçe onlara koca bir camia hediye etmişken nasıl bir kötülük yapmış olabilir yani kulübe salip çıkma sıfır aksine köstek üstüne köstek

Peki yönetim ne yapıyor Tabiki hiç ben bugüne kadar bu kadar zayıf bir yönetim görmedim etkisi sıfır

Şimdi sadece Ali koç gitsin diye devreye giren imzacılara da maddi manevi destek olan Aziz Yıldırım Hakan Bilal Kutlualp Mahmut Uslu gibi isimler nerede niye yoklar ortada Saran ve yönetimine niye destek olmuyorlar

Şimdi tekrar yazayım 4 puan zaten kapanmazdı mümkün değildi 7 puan hiç kapanmaz Yani Galatasaray Fenerbahçe ile oynayacağı maça 4 puan aşağısında asla çıkmaz

Fenerbahçe camiası bu kafayla 12 değil 24 yıl bile şampiyon olamaz

Ne diyelim bu TFF ile bu mhk ve Ahmet Şahin ile mutlu günler

(alıntı)

