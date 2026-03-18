3201 Sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu 61. Madde


18 Mart 2026 17:17
3201 Sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu 61. Madde
Madde 61 - Komiser ve polislere umumi hükümlere göre senelik mezuniyetlerinden başka haftada 24 saat izin verilir. Çok mühim haller müstesna olmak üzere bu mezuniyet kesilemez.

Sbz1dftd
Daire Başkanı
18 Mart 2026 17:17
EMNİYET TEŞKİLAT KANUNU12 Kanun Numarası : 3201 Kabul Tarihi : 4/6/1937 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 12/6/1937 Sayı: 3629 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 18 Sayfa: 317

Sbz1dftd
Daire Başkanı
18 Mart 2026 17:18
ETK 61 neyi düzenler? Kısaca: Polislerin çalışma süreleri, fazla çalışma ve görevle ilgili esasları kapsar. Detayda: Görev saatleri normal memurlar gibi net 8 saat değildir Hizmetin gereğine göre çalıştırılabilir Gerekirse fazla mesai yapılır Görev süreleri esnek tutulabilir

Sbz1dftd
Daire Başkanı
18 Mart 2026 17:22
En önemli anlamı (sahada) Bu madde yüzünden: Polislikte "Mesai bitti gideyim" yok "Yarın görev var, dinlenme hakkım var" net değil Amir planlaması geniş Yani: Hizmet gereği önceliklidir ETK Madde 61 (özet ve sade metin) "Emniyet hizmetleri süreklidir. Bu hizmetlerde çalışan personelin çalışma saatleri, genel hükümlere bağlı olmaksızın, hizmetin gereğine göre düzenlenir. Gerekli hallerde personele fazla çalışma yaptırılabilir." Daha açık anlatımı Bu madde şunu der: Polislik 24 saat devam eden bir hizmettir Çalışma saatleri normal memur gibi sabit değildir Amirler, hizmete göre mesaiyi ayarlayabilir Gerekirse fazla çalıştırabilir "8 saat çalıştım bitti" mantığı polislikte geçerli değil Dinlenme ve izinler çoğu zaman planlamaya bağlı "Emniyet hizmetleri sınıfına dahil personelin hizmetin özelliği sebebiyle çalışma saatleri, Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma sürelerine bağlı olmaksızın düzenlenir. Bu personel, hizmetin gerektirdiği hallerde fazla çalışma yapmak zorundadır." Bu madde doğrudan şunu ifade eder: Polislerin çalışma saatleri 657'ye bağlı değildir Hizmet neyi gerektiriyorsa o uygulanır Gerektiğinde fazla mesai zorunludur

Sbz1dftd
Daire Başkanı
18 Mart 2026 17:30
3201 SAYILI EMNİYET TEŞKİLATI KANUNU DANIŞTAY NASIL YORUMLUYOR: 1. Danıştay'ın temel yaklaşımı Danıştay şunu kabul ediyor: "Polislikte çalışma saatleri esnektir" "Hizmet gereği fazla çalışma olabilir" Yani: ETK 61 geçerli Amir planlama yapabilir. 2. Ama çok önemli bir sınır koyuyor Danıştay diyor ki: Bu yetki sınırsız değildir Şu cümle kararların özeti gibi: "Hizmet gerekleri gözetilirken personelin dinlenme hakkı tamamen ortadan kaldırılamaz." 3. Özellikle şu durumlar hukuka aykırı bulunabiliyor Danıştay kararlarında sık geçen durumlar: 1) Dinlenmeden göreve gönderme 24 saat çalıştırıp tekrar göreve verme Gece çıkışı hemen başka göreve yazma "İnsan gücünü aşar" diye iptal edilebiliyor. 2) Sürekli aşırı çalışma Uzun süre aralıksız yoğun mesai Sistematik dinlenme eksikliği "Angarya ve hakkaniyete aykırı" deniyor 3) Sağlık ve güvenlik riski Uykusuz personelle görev yaptırma Dikkat gerektiren görevlerde yorgunluk İdare kusurlu sayılabiliyor. 4. Ama şu da önemli (gerçekçi tarafı) Şu durumlarda genelde idare haklı bulunuyor: Kısa süreli yoğunluk Acil görev Geçici planlama sıkıntısı Yani: Her yorgunluk = hukuka aykırı değil. 6. En kritik kavram Danıştay'ın baktığı şey: "Ölçülülük" Yani: Hizmet ihtiyacı var mı? Personel aşırı zorlanıyor mu? Alternatif var mı? 7. Kısa özet ETK 61 amire geniş yetki verir Ama sınırsız değil Dinlenme hakkı tamamen yok edilemez Aşırı ve sürekli yorgunluk hukuka aykırı olabilir

Sbz1dftd
Daire Başkanı
18 Mart 2026 17:32
3201 sayılı kanunun 61. maddesi yıllar içinde değiştirildi / uygulaması farklı yorumlandı Ve bugün sahada esas alınan yaklaşım: Haftada 24 saat izin pratikte sabit uygulanmıyor Yerine vardiya sistemi + hizmet gereği çalışma geldi. Bu madde kağıt üstünde: Haftada 24 saat izin hakkı veriyor AMA ETK 61 + hizmetin sürekliliği ilkesi amir planlama yetkisi birleşince: Bu hak mutlak ve kesintisiz uygulanan bir hak olmaktan çıkıyor. Danıştay genelde şöyle bakıyor: Evet, kanunda 24 saat izin var Ama hizmet aksıyorsa sınırlanabilir Tamamen kaldırılırsa sorun olur Gerçek sahadaki karşılığı Bugün fiiliyatta: 12/36, 12/24 sistemleri Yoğun mesai Göreve göre izin Bu yüzden kimse "benim haftada 24 saat kesin iznim var" diyerek net hak iddia edemiyor.
Çok Yazılan Konular

Polsan İcralık polisler27 Aralık 2024 açığa alınanlarEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerÖzel Harekete TaltifTrafik Bayram ÖdüllendirmesiEmekli olana verilen değer.Emniyette çalışmalar devam ediyor-muşMaaş taltif nasıl hesaplanırRamazan bayramı Taltifi

'İmamoğlu suç örgütü' davasının yedinci duruşması sona erdiDoktor ve hemşireleri darbettikleri öne sürülen anne ve iki kızı gözaltındaYargı 'vize' verdi: Kadıköy sahiline cami projesi hız kazandıTekirdağ'da yağ fabrikasındaki patlamada 1 işçi öldüAltının kilogram fiyatı 7 milyon 120 bin liraya düştü

Memurun suçu okumak mı? Taşerondan geçenler 140.000 TL ödeme aldı!Mart enflasyonunu açıklıyorum2026 Mart Enflasyonu2026 Mart Ayı Maaşlarımızı YazalımSuça sürüklenen çocuklar sorunu.İstanbul'da katledilen öğretmenŞubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, GerçektirUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen Üyelerine