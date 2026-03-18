3201 Sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu 61. Madde

En önemli anlamı (sahada) Bu madde yüzünden: Polislikte "Mesai bitti gideyim" yok "Yarın görev var, dinlenme hakkım var" net değil Amir planlaması geniş Yani: Hizmet gereği önceliklidir ETK Madde 61 (özet ve sade metin) "Emniyet hizmetleri süreklidir. Bu hizmetlerde çalışan personelin çalışma saatleri, genel hükümlere bağlı olmaksızın, hizmetin gereğine göre düzenlenir. Gerekli hallerde personele fazla çalışma yaptırılabilir." Daha açık anlatımı Bu madde şunu der: Polislik 24 saat devam eden bir hizmettir Çalışma saatleri normal memur gibi sabit değildir Amirler, hizmete göre mesaiyi ayarlayabilir Gerekirse fazla çalıştırabilir "8 saat çalıştım bitti" mantığı polislikte geçerli değil Dinlenme ve izinler çoğu zaman planlamaya bağlı "Emniyet hizmetleri sınıfına dahil personelin hizmetin özelliği sebebiyle çalışma saatleri, Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma sürelerine bağlı olmaksızın düzenlenir. Bu personel, hizmetin gerektirdiği hallerde fazla çalışma yapmak zorundadır." Bu madde doğrudan şunu ifade eder: Polislerin çalışma saatleri 657'ye bağlı değildir Hizmet neyi gerektiriyorsa o uygulanır Gerektiğinde fazla mesai zorunludur
