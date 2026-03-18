3201 Sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu 61. Madde

3201 SAYILI EMNİYET TEŞKİLATI KANUNU DANIŞTAY NASIL YORUMLUYOR: 1. Danıştay'ın temel yaklaşımı Danıştay şunu kabul ediyor: "Polislikte çalışma saatleri esnektir" "Hizmet gereği fazla çalışma olabilir" Yani: ETK 61 geçerli Amir planlama yapabilir. 2. Ama çok önemli bir sınır koyuyor Danıştay diyor ki: Bu yetki sınırsız değildir Şu cümle kararların özeti gibi: "Hizmet gerekleri gözetilirken personelin dinlenme hakkı tamamen ortadan kaldırılamaz." 3. Özellikle şu durumlar hukuka aykırı bulunabiliyor Danıştay kararlarında sık geçen durumlar: 1) Dinlenmeden göreve gönderme 24 saat çalıştırıp tekrar göreve verme Gece çıkışı hemen başka göreve yazma "İnsan gücünü aşar" diye iptal edilebiliyor. 2) Sürekli aşırı çalışma Uzun süre aralıksız yoğun mesai Sistematik dinlenme eksikliği "Angarya ve hakkaniyete aykırı" deniyor 3) Sağlık ve güvenlik riski Uykusuz personelle görev yaptırma Dikkat gerektiren görevlerde yorgunluk İdare kusurlu sayılabiliyor. 4. Ama şu da önemli (gerçekçi tarafı) Şu durumlarda genelde idare haklı bulunuyor: Kısa süreli yoğunluk Acil görev Geçici planlama sıkıntısı Yani: Her yorgunluk = hukuka aykırı değil. 6. En kritik kavram Danıştay'ın baktığı şey: "Ölçülülük" Yani: Hizmet ihtiyacı var mı? Personel aşırı zorlanıyor mu? Alternatif var mı? 7. Kısa özet ETK 61 amire geniş yetki verir Ama sınırsız değil Dinlenme hakkı tamamen yok edilemez Aşırı ve sürekli yorgunluk hukuka aykırı olabilir

3201 SAYILI EMNİYET TEŞKİLATI KANUNU DANIŞTAY NASIL YORUMLUYOR: 1. Danıştay'ın temel yaklaşımı Danıştay şunu kabul ediyor: "Polislikte çalışma saatleri esnektir" "Hizmet gereği fazla çalışma olabilir" Yani: ETK 61 geçerli Amir planlama yapabilir. 2. Ama çok önemli bir sınır koyuyor Danıştay diyor ki: Bu yetki sınırsız değildir Şu cümle kararların özeti gibi: "Hizmet gerekleri gözetilirken personelin dinlenme hakkı tamamen ortadan kaldırılamaz." 3. Özellikle şu durumlar hukuka aykırı bulunabiliyor Danıştay kararlarında sık geçen durumlar: 1) Dinlenmeden göreve gönderme 24 saat çalıştırıp tekrar göreve verme Gece çıkışı hemen başka göreve yazma "İnsan gücünü aşar" diye iptal edilebiliyor. 2) Sürekli aşırı çalışma Uzun süre aralıksız yoğun mesai Sistematik dinlenme eksikliği "Angarya ve hakkaniyete aykırı" deniyor 3) Sağlık ve güvenlik riski Uykusuz personelle görev yaptırma Dikkat gerektiren görevlerde yorgunluk İdare kusurlu sayılabiliyor. 4. Ama şu da önemli (gerçekçi tarafı) Şu durumlarda genelde idare haklı bulunuyor: Kısa süreli yoğunluk Acil görev Geçici planlama sıkıntısı Yani: Her yorgunluk = hukuka aykırı değil. 6. En kritik kavram Danıştay'ın baktığı şey: "Ölçülülük" Yani: Hizmet ihtiyacı var mı? Personel aşırı zorlanıyor mu? Alternatif var mı? 7. Kısa özet ETK 61 amire geniş yetki verir Ama sınırsız değil Dinlenme hakkı tamamen yok edilemez Aşırı ve sürekli yorgunluk hukuka aykırı olabilir