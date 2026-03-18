1995 Polislerin Çalışma sistemine ilişkin İçişleri Bakanlığı Genelgesi

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI PERSONELİNİN ÇALIŞMA SAATLERİNE İLİŞKİN ESASLAR Onay Tarihi : 29.09.1995 Onay Makamı : İçişleri Bakanı Madde 1- Bu esaslar; Emniyet Teşkilatının yürütmekte olduğu hizmetlerin kalitesini arttırmaya, personeli daha verimli kılmaya yönelik olarak çalışma saatlerini, hizmetin gerekleri ve personelin ihtiyaçları doğrultusunda daha rasyonel esaslara bağlamak ve görev ifası konusunda mevcut farklı uygulamaları ortadan kaldırarak, Teşkilat genelinde yeknesaklığı sağlamak amacıyla, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 61 inci; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 99, 100 ve 101 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Madde 2- Bu esaslar; Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup personel ile çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışma saatlerine ilişkin hususları kapsar. Madde 3- Bu esaslarda geçen tanımlardan; Genel Müdür : Emniyet Genel Müdürü, Merkez Teşkilatı : İl Teşkilatını dışındaki il, ilçe ve benzeri teşkilat birimlerini, Taşra Teşkilatı : Merkez Teşkilatı dışındaki il, ilçe ve benzeri teşkilat birimlerini, Personel: Emniyet Hizmetleri sınıfına mensup her rütbedeki görevli ile çarşı ve mahalle bekçilerini, Mülki Amir : Teşkilatın kurulu bulunduğu mahallin en büyük mülkiye amirini, Olağanüstü Durum: İl kadrosunda görevli Polis kuvvetinin yetmeyip veya yeterli olmayıp askeri güçten de yararlanıldığı durumu ya da civar illerden takviye için kuvvet kaydırmasının uygulandığı durumu, İfade eder. Madde 4- Merkez ve Taşra teşkilatında görevli olup, nöbet usulü ile çalışması zorunlu olan personelin çalışma saatleri, hizmetin gerekleri göz önünde bulundurularak olağan üstü durumlarda 12/12; diğer hallerde 12/24 veya 12/36 esaslarından herhangi birine veya her birine, göre; Taşra Teşkilatında Mülki Amirin, Merkez Teşkilatında Genel Müdürün Onayı ile düzenlenir. (Ek İbare:02.05.2005-Bakan Onaylı) Ayrıca, çalışma süresi haftalık 40 saatten az ve 12/24 (60 saat) esasından daha ağır olmayacak biçimde, aynı makamların onayı ile değişik çalışma usulleri uygulanabilir. Büro hizmetlerinde çalışma personelinin çalışma saatleri, herhangi bir olağanüstü durum olmadığı sürece Devlet Dairelerinin tabi olduğu mesai gibidir. Olağanüstü veya hizmetin gerektirdiği durumlarda, bu mesainin gereken yeni şekli veya kuvvetlere destek amacıyla görevlendirme, yetkili amir tarafından yazılı veya sözlü emirle düzenlenebilir. Sözlü emir 24 saat içerisinde yazılı olarak teyit edilmelidir. Olağan üstü durumlar dışında, nöbet usulüyle çalışan personelin çalışma saatleri artırılamaz. Ancak görev değişimi, durumun gerekleri göz önünde bulundurularak, Birim Amirince gecikmeli olarak yaptırılabilir. Bu geciktirme hiçbir zaman, personelin tabi olduğu görev süresinin dörtte birini aşamaz. Madde 5- Dördüncü maddedeki esaslara göre nöbet usulüyle çalışan personele ayrıca hafta izni verilmez. Ancak, hizmet gereği olarak Karakol ve benzeri birimlerde araştırma, takip, gözetleme gibi görevlerle özel bir şekilde görevlendirilenler ile Büro hizmetlerinde çalışanlara haftada bir günden az iki günden çok olmamak üzere hafta izni verilir. Olağanüstü durumlar hariç olmak üzere bu izin kesilemez. Bu şekilde kesilen izinler, mümkün olduğu takdirde aynı hafta içerisinde, aksi halde bir sonraki hafta içerisinde telafi edilir. Madde 6- Bu esasların onayı tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde, 4 üncü madde de belirtilen esaslara göre tüm illerde uygulamaya geçilir. Madde 7- Bu esasların uygulanmasından bütün sıralı amirler İçişleri Bakanına karşı sorumludurlar. OLUR 29.09.1995 Nahit MENTEŞE İçişleri Bakanı
EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI PERSONELİNİN ÇALIŞMA SAATLERİNE İLİŞKİN ESASLAR Onay Tarihi : 29.09.1995 Onay Makamı : İçişleri Bakanı Madde 1- Bu esaslar; Emniyet Teşkilatının yürütmekte olduğu hizmetlerin kalitesini arttırmaya, personeli daha verimli kılmaya yönelik olarak çalışma saatlerini, hizmetin gerekleri ve personelin ihtiyaçları doğrultusunda daha rasyonel esaslara bağlamak ve görev ifası konusunda mevcut farklı uygulamaları ortadan kaldırarak, Teşkilat genelinde yeknesaklığı sağlamak amacıyla, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 61 inci; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 99, 100 ve 101 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Madde 2- Bu esaslar; Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup personel ile çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışma saatlerine ilişkin hususları kapsar. Madde 3- Bu esaslarda geçen tanımlardan; Genel Müdür : Emniyet Genel Müdürü, Merkez Teşkilatı : İl Teşkilatını dışındaki il, ilçe ve benzeri teşkilat birimlerini, Taşra Teşkilatı : Merkez Teşkilatı dışındaki il, ilçe ve benzeri teşkilat birimlerini, Personel: Emniyet Hizmetleri sınıfına mensup her rütbedeki görevli ile çarşı ve mahalle bekçilerini, Mülki Amir : Teşkilatın kurulu bulunduğu mahallin en büyük mülkiye amirini, Olağanüstü Durum: İl kadrosunda görevli Polis kuvvetinin yetmeyip veya yeterli olmayıp askeri güçten de yararlanıldığı durumu ya da civar illerden takviye için kuvvet kaydırmasının uygulandığı durumu, İfade eder. Madde 4- Merkez ve Taşra teşkilatında görevli olup, nöbet usulü ile çalışması zorunlu olan personelin çalışma saatleri, hizmetin gerekleri göz önünde bulundurularak olağan üstü durumlarda 12/12; diğer hallerde 12/24 veya 12/36 esaslarından herhangi birine veya her birine, göre; Taşra Teşkilatında Mülki Amirin, Merkez Teşkilatında Genel Müdürün Onayı ile düzenlenir. (Ek İbare:02.05.2005-Bakan Onaylı) Ayrıca, çalışma süresi haftalık 40 saatten az ve 12/24 (60 saat) esasından daha ağır olmayacak biçimde, aynı makamların onayı ile değişik çalışma usulleri uygulanabilir. Büro hizmetlerinde çalışma personelinin çalışma saatleri, herhangi bir olağanüstü durum olmadığı sürece Devlet Dairelerinin tabi olduğu mesai gibidir. Olağanüstü veya hizmetin gerektirdiği durumlarda, bu mesainin gereken yeni şekli veya kuvvetlere destek amacıyla görevlendirme, yetkili amir tarafından yazılı veya sözlü emirle düzenlenebilir. Sözlü emir 24 saat içerisinde yazılı olarak teyit edilmelidir. Olağan üstü durumlar dışında, nöbet usulüyle çalışan personelin çalışma saatleri artırılamaz. Ancak görev değişimi, durumun gerekleri göz önünde bulundurularak, Birim Amirince gecikmeli olarak yaptırılabilir. Bu geciktirme hiçbir zaman, personelin tabi olduğu görev süresinin dörtte birini aşamaz. Madde 5- Dördüncü maddedeki esaslara göre nöbet usulüyle çalışan personele ayrıca hafta izni verilmez. Ancak, hizmet gereği olarak Karakol ve benzeri birimlerde araştırma, takip, gözetleme gibi görevlerle özel bir şekilde görevlendirilenler ile Büro hizmetlerinde çalışanlara haftada bir günden az iki günden çok olmamak üzere hafta izni verilir. Olağanüstü durumlar hariç olmak üzere bu izin kesilemez. Bu şekilde kesilen izinler, mümkün olduğu takdirde aynı hafta içerisinde, aksi halde bir sonraki hafta içerisinde telafi edilir. Madde 6- Bu esasların onayı tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde, 4 üncü madde de belirtilen esaslara göre tüm illerde uygulamaya geçilir. Madde 7- Bu esasların uygulanmasından bütün sıralı amirler İçişleri Bakanına karşı sorumludurlar. OLUR 29.09.1995 Nahit MENTEŞE İçişleri Bakanı