1995 Polislerin Çalışma sistemine ilişkin İçişleri Bakanlığı Genelgesi

Polisler bu belgeye göre fazla çalıştırılıyor Emniyet mensupları 1995 tarihli, Bakan Menteşe onaylı bir genelgeye göre fazla çalıştırılıyor. Emniyet mensuplarının fazla çalışma sorunu halen devam etmektedir. 2014 yılında Kamu Denetçiliği Kurumu önemli bir karar vermesine rağmen, bu kararın gereği yerine getirilmedi. Kamu Denetçiliği 30.12.2014 tarihli kararında şu hususlara dikkat çekmişti: a) Emniyet teşkilatı mensuplarının çalışma ile dinlenme saatleri ve şekillerinin, uluslararası sözleşmeler ile garanti altına alınan haklar ve hakkaniyet ilkeleri, AB müktesebatı ve üye ülke uygulamaları gözetilerek ve normlar hiyerarşisi gereği Kanunla ve kanuna uygun olarak Tüzük veya Yönetmelik ile düzenlemesi, b) Emniyet teşkilatı mensuplarının 40 saat/hafta üzerinde çalıştırılmamaları, mümkün değilse Avrupa Polis Konfederasyonu'nun (EUROCOP) hazırladığı çalışma saatleri yönergesi (Working Time Directive) doğrultusunda azami çalışma süresinin 48 saat olarak belirlenmesi ve 3201 sayılı Kanunun Ek 21 inci maddesinin tekrar düzenlenerek veya başkaca bir yasal düzenleme yapılarak "fazla çalışma ücretlerinin" hesaplanmasında her bir polis memuru için 40 saatin üzerinde fiilen yapılan fazla çalışma karşılığında saat başı ücretlendirilmenin yapılması, c) 28 numaralı paragrafta yer verilen Avrupa Birliği ülkeleri uygulamaları da gözetilerek kesintisiz çalışma süresinin (nöbet süresi) 8 saati geçmemesi yönünde düzenleme yapılması, d) Emniyet teşkilatı mensuplarının "ek görevleriyle" ilgili esasların uluslararası sözleşmeler ile garanti altına alınan haklar gözetilerek düzenleyici bir işlem ile yazılı hale getirilerek hukuki açıdan bağlayıcı bir niteliğe ve standarda kavuşturulması, ek görevlendirme yapılacakların öncelikle istekli olanlar arasından seçilmesi, yeterli istekli olmadığı takdirde resen görevlendirme yoluna gidilmesi, haftalık çalışma saatini aşan ek görevlendirmeler için "fazla mesai ücreti" ödenmesi, e) 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu'nun Ek 21 inci maddesi kapsamında fazla mesai yapıp yapmadığına bakılmaksızın yapılan fazla mesai ücretinin mesai dışında yapılan fazla çalışma karşılığı olarak değil, görevin niteliği, yapılan işin zorluğu ve önemi doğrultusunda emniyet hizmeti sınıfı kadrolarında bulunanlardan görev yapılan birime göre salt bu görevi yerine getirmeleri nedeniyle her ay sabit olarak yapılan tazminat niteliğinde bir ödeme olduğu yönündeki Danıştay 11. Dairesinin kararı doğrultusunda görev tazminatı niteliğindeki bu ödemenin görevin taşıdığı risk unsurları, işin önem ve mahiyeti ile ölçülü ve orantılı bir ödemeye dönüştürülmesi. Ancak bu tespitlere rağmen, emniyet personeli 12/12 ve 12/24 usulüyla çalıştırılmaya devam edilmektedir.Bu iki vardiya usulü emniyet teşkilatının kanun gibi görülmekte olup personelin %60-70 bu şekilde çalışmaktadır. Böylece polisler hiçbir bayramdan tatilden faydalanamayarak yıllarca her hafta 60 ile70 saat arası zorla çalıştırılmaktadır.

