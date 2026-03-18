Lisans Mezunu - Kafam çok karışık yardım edin lütfen, 23 yaşındayım

6 ay önce hatrı sayılır bir üniversitenin Mütercim-Tercümanlık bölümünden iyi bir puanla mezun oldum, bu sürede de çevirmenlik yaptım tecrübem oldu ama tam mezun olduğum gün aslında itfaiyeci olmak istediğimi fark ettim ve planlarımı ilerletmek için özelde 9-6 masa başı işe girdim, 20 gün çalışıp asgarinin çok az üstünü alıyorum. Meğersem gerekli lisans bölümünü bitirmeden itfaiyeciliğe başvuramıyormuşum, boşuna önlisans okumaya başlamışım hayallerim de suya düştü, bu detayı yeni öğrendim ve başımdan vurulmuşa döndüm.

Yardım istediğim konu, hayatımı özel sektörde harcamak istemiyorum, gönlüm ne kadar itfaiyecilikte olsa da bir 4 yılı üniversitede geçirecek zamanım da yok. KPSS'ye de hazırlanıyordum hayallerimin mesleğini okuyamayacağımı öğrenince boşuna çalışmış hissettim. En azından mezun olduğum Mütercim-Tercümanlık bölümü ile devlet memuru olmaya çalışmak istiyorum, ancak bu bölümün mezunları devlette nereye girer, ne zaman açılır hiç bir fikrim yok.

Açıkçası hayatımı mahvetmişim gibi düşünmeye başladım, geceleri panikle yatıp sabahları ne yapacağım diye düşünerek işe gidiyorum, biraz da içimden atmak için bu gönderiyi atıyorum ama gerçekten hiç bir umudum kalmamış gibi hissediyorum.