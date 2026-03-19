uzman öğretmenlik süresi dolduktan sonra yapılması gerekenler?

arkadaşlar dün uzman öğretmenlik için sürem doldu, şimdi ne yapmam gerekiyor yardımcı olmak isteyen yazabilir mi


saygin.06
Aday Memur
19 Mart 2026 14:00
eğitimleri tamamladım ama mebbis modüllerinde herhangi bir değişiklik göremedim

Shangrilla
Memur
19 Mart 2026 20:52

Çünkü eğitimleri tamamlamak yetmiyor. Sırasıyla okul müdürlüğü, ilçe mem ve il mem onaylayacak.


Shangrilla
Memur
19 Mart 2026 20:53

Tüm onaylar bitince de sertifika oluşuyor.

