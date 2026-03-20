20 Mart 2026 09:39
Usul fene sevk edildim yardımcı olabilir misiniz

Doğum yaptım doğum izminim bitti bende rapor alıyorum 40 gün rapor hakkımıda kullanmak için en son 1 haftalık rapor aldım ve beni müdür usul fene sevk etmiş raporun pazartesi son pazartesi başlama gösteriyor ama raporu çalıştığım şehirden almadı m pazar günü dönüyorum usul fene rapor süresi içinde mi cagırıyolar yoksa bitince mi cagırıyolar mu şuan bayram tatili girdi araya biglgisi olan var mı


pomem1010
Memur
20 Mart 2026 09:59

Aynısı başıma geldi.Mevzuata gore rapor suresi icinde gitmen lazım son günde olabilir. lakin Toplu tasima kullanacak durumda değilim ambulans gönderin dedim. Gönderemediler ben de rapor bitimi gittim. raporum onaylandı. sonuc olarak hic bisey olmadı. ayrıca raporun onaylanmasindan endiseniz varsa heyete girdiğinizde muayeneyi reddedin. Hekim secme hakkiniz var. heyetteki hicbir hekimi istemezsiniz. unutmayın beden dokunulmazliğı anayasal haktır. Ancak adli tahkikatta savcı veya hakim karari ile bu sınirlandirilabilir.


Tarihçi2810
Aday Memur
20 Mart 2026 10:04

Benim aklımı kurcalayan rapor bitimi çağırmaları ben İstanbul?da çalışıyorum raporu Rize?den aldım pazar dönüyprıööpazae günü son gün raporum pazartesi başlama yapmam lazım aradaki mesafe çok uzun çağırma durumları olur mu acaba rapor bittikten sonra

pomem1010, 2 saat önce

Aynısı başıma geldi.Mevzuata gore rapor suresi icinde gitmen lazım son günde olabilir. lakin Toplu tasima kullanacak durumda değilim ambulans gönderin dedim. Gönderemediler ben de rapor bitimi gittim. raporum onaylandı. sonuc olarak hic bisey olmadı. ayrıca raporun onaylanmasindan endiseniz varsa heyete girdiğinizde muayeneyi reddedin. Hekim secme hakkiniz var. heyetteki hicbir hekimi istemezsiniz. unutmayın beden dokunulmazliğı anayasal haktır. Ancak adli tahkikatta savcı veya hakim karari ile bu sınirlandirilabilir.


BilirkisiAnkara
Aday Memur
20 Mart 2026 10:25

Beni rapor bittikten 2 ay sonra fenne gonderdikleri oldu

Tarihçi2810, 2 saat önce

Benim aklımı kurcalayan rapor bitimi çağırmaları ben İstanbul?da çalışıyorum raporu Rize?den aldım pazar dönüyprıööpazae günü son gün raporum pazartesi başlama yapmam lazım aradaki mesafe çok uzun çağırma durumları olur mu acaba rapor bittikten sonra


tukayf
Daire Başkanı
20 Mart 2026 10:52

rapor suresi icinde ya da rapor sonrasi diye acik bir hüküm bulamadim. acik bir hüküm yok ise rapor bittikten sonra gidin. rapor bitimi gidenler de oldu ama kimse ne den rapor bitince gittin diye birsey soylemedi sormadi. onceki raporlariniz hastalik iznine cevrildi ve rapor aldiginiz adres izin onayi adresiniz ise hicbir sorun olmaz.

