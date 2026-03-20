Temmuz zammı %15 olur mu ?


20 Mart 2026 09:53
Temmuz zammı %15 olur mu ?

Enflasyon ne kadar yüksek olsa da tahminlerimizin altında geliyor.Savaş sonrası mazot ciddi şekilde artıyor ve her şeyi etkiliyor.Temmuz zammımız %15 olur mu düşünceleriniz nasıl ?


pomem1010
Memur
20 Mart 2026 10:00

Böyle giderse 15 i de geçer


Mussa1453
Aday Memur
20 Mart 2026 10:03

% 18 de iyimserim.


beyazdag06
Şef
20 Mart 2026 11:11
%15olacak gibi.

Komando91
Memur
20 Mart 2026 11:28
%15 diil %30da olsa fark etmez arkadaşlar .Ortadoğu'da bu olaylar devam eder ve petrol fiyatları tırmanmaya devam ederse Türkiye hızla yine enflasyon sarmalina gidiyor..Maaşın 150k olsa da alım gücü olmadıktan sonra bir anlam ifade etmez.Bu hesaplar hep boşa ...Petrol fiyatları a'dan z'ye ülkedeki her şeyi etkiler

bilinçlivatandas
Şube Müdürü
20 Mart 2026 11:33
yüzde 10 maksimum

beyazdag06
Şef
20 Mart 2026 11:50
Bu ay enflasyon farkı oluşacak. Tuik istese de zor 10 da kalamaz
bilinçlivatandas, 20 dk. önce
yüzde 10 maksimum
Çok Yazılan Konular

Memurun suçu okumak mı? Taşerondan geçenler 140.000 TL ödeme aldı!2026 Mart EnflasyonuMart enflasyonunu açıklıyorum2026 Yılı SGK Banka PromosyonlarıBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineSGK - İŞKUR 2026 PromosyonHakim ve Savcılara 70.000 Seyyane Zam Yapılacak İddiasıTemmuz zammı %15 olur mu ?Birkaç Sorum VarUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiye

Son Haberler

KDK: Otoparktaki araç hasarından idare sorumluDiyarbakır anneleri bayramda da evlatlarının yolunu gözlüyorBursa'da otomobil reklam panosuna çarptı: 1 ölüCevdet Yılmaz: Farklılıklarımız zenginliğimizdirBakan Çiftçi'den İran sınırı açıklaması

Editörün Seçimi

Çanakkale ŞehitlerineMemurun suçu okumak mı? Taşerondan geçenler 140.000 TL ödeme aldı!Mart enflasyonunu açıklıyorum2026 Mart Enflasyonu2026 Mart Ayı Maaşlarımızı YazalımSuça sürüklenen çocuklar sorunu.İstanbul'da katledilen öğretmenŞubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, GerçektirUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiye