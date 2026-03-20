Aile birliğine bağlı mazeret için istenen belgeler neler?


20 Mart 2026 15:32
Aile birliğine bağlı mazeret için istenen belgeler neler?

merhaba arkadaşlar;

eş durumu tayini yapmak için hangi evraklar yükleniyor sisteme ve tayin hakkı tam olarak neye göre veriliyor? eskiden eşin ikametgahı geçerliydi ama artık değil sanırım.

şöyle bir sorum olacak; eşimin işyerinin genel müdürlüğü yani maaşını veren şirketin bulunduğu yer A ilçesi ama eşimin görev yaptığı yer başka bir ilde B yeri olursa hangisine göre tayin isteyebiliyorum?

eş kişisi için thy genel müdürlüğü İstanbul/bakırköy ilçesinde ama kişi Ankara'da görev yapıyorsa ben İstanbul'dan Ankara'ya tayin isteyebilir miyim?


Sevdim-Seni
Genel Müdür
20 Mart 2026 15:35

Eşinin çalıştığı şubenin faal oldugunu belgelemen ve o şubede çalistigini gosteren görev yeri belgesi benzeri belge alirsan o şubenin oldugu ilceye isteyebilirsin.

Yani işyeri hangi il/ilcedeyse oraya tayin hakki var.

