eş durumu için belgeler?


20 Mart 2026 15:32
merhaba arkadaşlar;

eş durumu tayini yapmak için hangi evraklar yükleniyor sisteme ve tayin hakkı tam olarak neye göre veriliyor? eskiden eşin ikametgahı geçerliydi ama artık değil sanırım.

şöyle bir sorum olacak; eşimin işyerinin genel müdürlüğü yani maaşını veren şirketin bulunduğu yer A ilçesi ama eşimin görev yaptığı yer başka bir ilde B yeri olursa hangisine göre tayin isteyebiliyorum?

eş kişisi için thy genel müdürlüğü İstanbul/bakırköy ilçesinde ama kişi Ankara'da görev yapıyorsa ben İstanbul'dan Ankara'ya tayin isteyebilir miyim?


Sevdim-Seni
Genel Müdür
20 Mart 2026 15:35

Eşinin çalıştığı şubenin faal oldugunu belgelemen ve o şubede çalistigini gosteren görev yeri belgesi benzeri belge alirsan o şubenin oldugu ilceye isteyebilirsin.

Yani işyeri hangi il/ilcedeyse oraya tayin hakki var.

Çok Yazılan Konular

Seminer Semineri Yapamayan ÖğretmenSizde de Öyle mi?Çaycı,Temizlikçinin müdürden ve öğretmenlerden fazla maaş aldığı ülke (:Törenleri Tüm Memurlar yapsın.Ara tatilde ek dersMeb akademi değerlendirme sonuçlarıuzman öğretmenlik sertifika Ramazan Bayramı Tebrik 20.03.2026Tek maaşla geçinmek.

Cezaevi'nde şüpheli ölüm: 12 günlük hükümlünün ölümüne soruşturma8 ilde IBAN dolandırıcılığına yönelik operasyonda 14 zanlı tutuklandıBoşanma aşamasındaki eşini babasının mezarı başında öldürdüBaşıboş köpeğin saldırdığı 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandıBakan Yumaklı: Güzel ülkemin beş tarafı her türlü krizle çevrilmiş durumda

Editörün Seçimi

Çanakkale ŞehitlerineMemurun suçu okumak mı? Taşerondan geçenler 140.000 TL ödeme aldı!Mart enflasyonunu açıklıyorum2026 Mart Enflasyonu2026 Mart Ayı Maaşlarımızı YazalımSuça sürüklenen çocuklar sorunu.İstanbul'da katledilen öğretmenŞubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, GerçektirUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiye