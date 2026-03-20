İçişleri Bakanının oğluna ulaşalım

Bu fırsat herzaman ele geçmez bakan beyin oğluna ulaşalım derdimizi bakan beye bizzat iletsin.... uzun mesai saatleri fizyolojik yapımızı bozuyor 12 saat 13 saat çalışma sistemi metabolizmamızı bozuyor. bir mesai en fazla 8 saat olmalı. diğer memurlar gibi 160 saat üstü mesai ücretini alalım... bu konu 1. konu... Çalışma sistemi ve fazla mesai ücretlerinin ödenmesi.çalışma sistemini AMİRİN İNİSİYATİFİNE BIRAKMAYIN keyfi uygulama çok oluyor...2. konu GECE MESAİ YIPRANMASI VERİLMESİ.... gece de 13 saat çalışıyoruz el insaf adam mı dayanır buna birde yetmez gibi geceden çıkana ek görev yazıyor demirden miyiz biz be.... 3. konu resmi ve dini izinler polisin yıllık iznine eklensin 657 tabi memurlar resmi ve dini izinler bir yılda 30 gün izin yaparken polis en fazla çalışıyor bu günlerde BİRDE TALTİF ADELETSİZLİĞİ OLUYOR.... 4. konu hukuka ayrkırı şekilde rapor tutan amir Komser idari mahkemede kazanırsa rapor tutulan kişi RAPOR TUTANIN BİR CEZAİ MÜYEYUİDESİ OLMASI LAZIM... adam mevzuatı bilmiyor rapor tutuyor il disiplin kurulu matbu şekilde ceza veriyor eee ben idari mahkemesine gidiyorum büssürü zamanımı alıyo param gidiyorum karşı dava açıyorum ama DEVLETE valiliğe kardeşim bu rapor tutana ben ceza almasını istiyorum hukuksuz yere raporu tuttuğu için rapor tuttu bitti git uğraş benim sorumluluğum yok böyle olmaması lazım.... 5. konu MAAŞ EŞİTLENMESİ jardanmayla .... neden en düşük maaaşı polis alıyo devlet memurları arasında önceden böyle değildi... 6. konu EMEKLİ YAŞI 52 OLMALI gece gündüz çalışan memur ancak o kadar çalışabilir gerçekten belli yaştan sonra gitmiyor devlet 18 yaşında olması lazım 50 yaşından sonra üniforma yakışmaz hantallsşır insan polis devletin vitrinidir... yada zorunlu süre 20 sene ise ikramiyle maaşla emeklilik hakkı verilmesi lazım... BU 6 KONU İVEDİKLİKLE ÇÖZÜLÜR İSE TEŞKİLATIN YÜZDE 90 SORUNU ÇÖZÜLÜR

Bu fırsat herzaman ele geçmez bakan beyin oğluna ulaşalım derdimizi bakan beye bizzat iletsin.... uzun mesai saatleri fizyolojik yapımızı bozuyor 12 saat 13 saat çalışma sistemi metabolizmamızı bozuyor. bir mesai en fazla 8 saat olmalı. diğer memurlar gibi 160 saat üstü mesai ücretini alalım... bu konu 1. konu... Çalışma sistemi ve fazla mesai ücretlerinin ödenmesi.çalışma sistemini AMİRİN İNİSİYATİFİNE BIRAKMAYIN keyfi uygulama çok oluyor...2. konu GECE MESAİ YIPRANMASI VERİLMESİ.... gece de 13 saat çalışıyoruz el insaf adam mı dayanır buna birde yetmez gibi geceden çıkana ek görev yazıyor demirden miyiz biz be.... 3. konu resmi ve dini izinler polisin yıllık iznine eklensin 657 tabi memurlar resmi ve dini izinler bir yılda 30 gün izin yaparken polis en fazla çalışıyor bu günlerde BİRDE TALTİF ADELETSİZLİĞİ OLUYOR.... 4. konu hukuka ayrkırı şekilde rapor tutan amir Komser idari mahkemede kazanırsa rapor tutulan kişi RAPOR TUTANIN BİR CEZAİ MÜYEYUİDESİ OLMASI LAZIM... adam mevzuatı bilmiyor rapor tutuyor il disiplin kurulu matbu şekilde ceza veriyor eee ben idari mahkemesine gidiyorum büssürü zamanımı alıyo param gidiyorum karşı dava açıyorum ama DEVLETE valiliğe kardeşim bu rapor tutana ben ceza almasını istiyorum hukuksuz yere raporu tuttuğu için rapor tuttu bitti git uğraş benim sorumluluğum yok böyle olmaması lazım.... 5. konu MAAŞ EŞİTLENMESİ jardanmayla .... neden en düşük maaaşı polis alıyo devlet memurları arasında önceden böyle değildi... 6. konu EMEKLİ YAŞI 52 OLMALI gece gündüz çalışan memur ancak o kadar çalışabilir gerçekten belli yaştan sonra gitmiyor devlet 18 yaşında olması lazım 50 yaşından sonra üniforma yakışmaz hantallsşır insan polis devletin vitrinidir... yada zorunlu süre 20 sene ise ikramiyle maaşla emeklilik hakkı verilmesi lazım... BU 6 KONU İVEDİKLİKLE ÇÖZÜLÜR İSE TEŞKİLATIN YÜZDE 90 SORUNU ÇÖZÜLÜR