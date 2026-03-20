Düz memura emanet memurluğu verilmesi yasal mı / sürekli yapılabilir mi?"

Adalet Bakanlığı?nda ilçe adliyede düz memur kadrosunda görev yapmaktayım. Zabıt katibi vb. kadroda değilim.

Kurum içinde yazılı görevlendirme ile tarafıma emanet memurluğu görevi verildi ve imzalar atıldı.

Ancak bu görev uzun süredir devam etmekte ve fiilen sürekli hale gelmiş durumda. Ayrıca zimmet sorumluluğu olan bir görev olduğu için tek başıma yürütmekte tereddüt yaşıyorum.

Bu görevin sürekli olarak aynı personele verilmesi hukuken uygun mudur?

Görevin dönüşümlü yapılmasını veya üzerimden alınmasını talep etme hakkım var mı? Bu durumda nasıl bir yol izlemeliyim?