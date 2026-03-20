İcra memurlarına küfür eden avukat

Zonguldak barosuna bağlı bir avukat sosyal medya platformu X üzerinden 12.03.2026 tarihinde icra memurlarına küfür ve hakaret etmiştir. Adalet-Sen, Büro Memur Sen ve Türk Büro Sen paylaşım yapıp tepki göstermiş ve avukat hakkında suç duyurusunda bulunacağını dile getirmiştir. Umarım bu sefer bakanlık personeli olarak birlik olabiliriz

