Ortalama teşvik ödemeleri

Hastnenin gelirine, hasta yoğunluğuna göre değişir ortalama diye bir şey yok. Tabiki en yüksek alan yerler nüfus/hasta sayısı bakımında büyük şehirler ve şehir hastaneleridir. Teşvikte sağlık teknikeri açısından lisans/önlisans veya kıdem farkı olmaz aynı miktarda alırlar. Ben 17 yıllık lisans mezunu sağlık memuruyum ve çalıştığım birime yeni gelen (4 aylık memur) elemanla aynı parayı aldık

