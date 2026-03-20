Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Ortalama teşvik ödemeleri


20 Mart 2026 20:17
büyük bir ilçe devlet hastanesinde çalışıyorum. brans saglık teknikeri normal birim yaklaşık 3 3.5 arası teşvik ödemesi alıyoruz. Başka hastanelere göre az olduğunu düşünüyorum sizlerde teşvik ne durumda ve ödemede lisans önlisans farkı var mı ?


maxcrazy
Aday Memur
20 Mart 2026 21:13

branş sağlık teknikeri (lisanslı kadrolu)normal birim şehir hastanesi 7500/8500 tl arası


fatodemiş
Memur
20 Mart 2026 23:54
Hastnenin gelirine, hasta yoğunluğuna göre değişir ortalama diye bir şey yok. Tabiki en yüksek alan yerler nüfus/hasta sayısı bakımında büyük şehirler ve şehir hastaneleridir. Teşvikte sağlık teknikeri açısından lisans/önlisans veya kıdem farkı olmaz aynı miktarda alırlar. Ben 17 yıllık lisans mezunu sağlık memuruyum ve çalıştığım birime yeni gelen (4 aylık memur) elemanla aynı parayı aldık

fatodemiş
Memur
20 Mart 2026 23:56
Ben İstanbulda çalışıyorum bu ay 7600 aldım ve hasta sayısı o kadar çok ki koridorda yürüyemiyorsun gerçekten
Toplam 3 mesaj

Sözlük

