Yakın bölüme başvuru

Daha önce bir bölümden Doçentliğe başvuru yaptım. Doçent olamadım. Çalışmalarım daha önce başvuru yaptığım bölümüme yakın bir alana da girmektedir. Doçent olamadığım için çalışmalarımla yakın olan başka bölüme başvuruda bulunabilir miyim?

Doçent olsaydım bu çalışmalarımla başvuruda bulunamazdım.

Doçent olamadığım için bu çalışmalarım yeni bölüm için geçerli olur mu?

Acaba durumum bu maddeye girmekte midir?

Bilgilendirirseniz sevinirim. Teşekkür ederim.

üak doçentlik yönetmeliği

(5) (Ek:RG-12/6/2020-31153) Denkliği kabul edilenler dahil olmak üzere daha önce bir bilim/sanat alanından doçentlik unvanı aldıktan sonra başka bir bilim/sanat alanından yeniden doçentlik başvurusunda bulunan adaylar, aldığı doçentlik unvanına esas olan akademik çalışmaları yeni başvurularında puanlayamazlar. (Ek cümle:RG-14/10/2025-33047) Daha önce doçentlik ünvanı almak için kullanılmış olan eserlerle başka bir bilim/sanat alanından doçentlik başvurusu yapan adayların başvurusu Doçentlik Komisyonu tarafından reddedilir.

ahmettdemr, 5 gün önce

